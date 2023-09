iOS 17 kann wohl Datenschutzeinstellungen zurücksetzen - Apple prüft

Nach dem Update auf iOS 17 kann es dazu kommen, dass ohne Zutun Datenschutzeinstellungen verändert werden. Aktuell scheinen nur sehr wenige Nutzer von dem Problem betroffen, Apple bestätigte aber, dass man eine Untersuchung eingeleitet hat.

Apple untersucht: Datenschutz nach iOS 17 Update

Zusammenfassung iOS 17 Update: Problem mit Datenschutzeinstellungen

Nur ein kleiner Bruchteil der Nutzer scheint betroffen

Betroffen sind Einstellungen "Wichtige Orte" und "iPhone Analytics"

Diese Optionen werden ohne Zutun der Nutzer aktiviert

Apple hat Untersuchung des Problems eingeleitet

Manchmal kommt es nach iOS-Updates zu Fehlern, die nicht ohne Weiteres nachvollzogen werden können. Auch im aktuellen Fall deuten erste Informationen darauf hin, dass nur ein kleiner Bruchteil der iPhone-Nutzer betroffen scheint. Wie das Entwickler-Duo Mysk auf X schreibt, kann es nach dem Update auf iOS 17 aus bisher unbekannten Gründen in "Einzelfällen" dazu kommen, dass zwei Einstellungen für Privatsphäre ohne Hinweis an den Nutzer verändert werden.Zu finden sind die betroffenen Optionen in "Einstellungen" > "Datenschutz & Sicherheit" > "Ortungsdienste" > "Systemdienste". Dort kann es nach Beschreibung der Entwickler dazu kommen, dass die beiden Punkte "Wichtige Orte" sowie "iPhone Analytics" ohne Zutun der Nutzer wieder aktiviert sind."Wichtige Orte" kommen an vielen Stellen von iOS wie der Navigation, App-Empfehlungen und Erinnerungen in der Fotos-App zum Einsatz, "iPhone Analytics" erlaubt die Verbindung von Analyse- mit Standortdaten. "Sicherheitsexperten empfehlen schon immer, diese beiden Optionen zu deaktivieren", so Mysk.Eine Einschätzung der Zahl der tatsächlich betroffenen Nutzer ist aktuell nicht zu treffen, gegenüber 9to5Mac ist Apple aber schnell darum bemüht zu betonen, dass man eine Untersuchung des Problems eingeleitet hat. Bei dieser Gelegenheit weist das Unternehmen außerdem darauf hin, dass "Wichtige Orte" Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden und damit unabhängig von den Sicherheitseinstellungen nicht ausgewertet werden können.