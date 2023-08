Microsoft-CEO Satya Nadella prognostiziert Boom in zwei Bereichen

Microsoft-CEO Satya Nadella sieht eine glänzende Zukunft für seinen Konzern, die vor allem auf zwei Technologien fußt. Seine Branche stehe kurz vor einem neuen Boom, bei dem gigantische Investitionen in Cloud und Anwendungen der künstlichen Intelligenz zu erwarten seien.

Microsoft

Nadella prognostiziert zweiten Boom in Cloud durch KI

Das meint Nadella

Zusammenfassung Microsoft-CEO Satya Nadella prognostiziert neuen Technologie-Boom.

Große Investitionen in Cloud und künstliche Intelligenz erwartet.

Optimierungsbedarf in der Cloud-Branche wird in kommenden Quartalen aufgeholt.

Neue Projektstarts, Cloud-Migrationen und Datenanwendungen stehen bevor.

Künstliche Intelligenz treibt neue Workloads an.

Unternehmen entdecken Bedarf für neue Cloud-Dienste nach Pandemie.

Microsoft gut aufgestellt für zweite Investitionswelle in Cloud und KI.

Nadella hat jüngst in einer Telefonkonferenz mit Investoren eine sehr optimistische Aussicht auf die kommenden Quartale geworfen. Diese Prognosen fußen unter anderem auf einer Beobachtung des Cloud-Geschäfts der letzten Jahre: "Während der Pandemie wurden viele neue Projekte gestartet, und die Optimierung wurde in gewissem Sinne aufgeschoben. Und so kam es zu dem, was ich 'nachholende Optimierung' (catch-up optimization) nenne." Jetzt sei die Cloud-Branche aber kurz vor einem weiteren Umbruch."Wir werden in den nächsten Quartalen diesen Optimierungsrückstand aufholen - ich denke, er wird sich verringern - und wir sehen neue Projektstarts (...), aber auch Cloud-Migrationen, Datenanwendungen und natürlich die KI-Anwendungen", sagte Nadella laut Acceleration Economy . "Die Umstellung auf die Cloud steckt noch in den Kinderschuhen - da gibt es noch viel zu tun. Hinzu kommt die völlig neue Welt der künstlichen Intelligenz, die eine Reihe neuer Workloads antreibt".Viele Unternehmen haben während der Pandemie eilig neue Cloud-Dienste implementiert, Nadella sieht jetzt eine neue Phase, in der Unternehmen nach der ersten Bewältigung des Umstiegs Bedarf für neue Cloud-Dienste entdecken. Treffen die Prognosen so zu, dann ist Microsoft für diese zweite große Welle der Investitionen in die Cloud und damit verbundener Dienste auf Basis von KI hervorragend aufgestellt