Google verteilt August-Security-Patch für Android und WearOS

Pünktlich wie der bekannte Maurer liefert Mountain View sein monatliches System-Update samt Sicherheitspatch für den Monat August 2023 für Android und WearOS. Veränderungen sind primär die Fehlerbehebungen des Google Pixel Fold und des Google Pixel-Tablet.

Google

August-Sicherheitsbulletin für Android und Wear OS

Fehlerbehebung für das Google Pixel Fold und Tablet

Zusammenfassung Google liefert System-Update für August 2023 für Android & WearOS.

Update fixt acht schwerwiegende Schwachstellen.

Fehlerbehebungen für Pixel Fold & Pixel Tablet.

Update löst Probleme mit Sperrbildschirm & Sucheingabe.

Flackern des 11" LCD-Bildschirmes im Hub-Modus behoben.

Update wird in Wellen verteilt.

Wie eigentlich jeden ersten Montagmorgen eines jungfräulichen Monats verlassen in Mountain View die Systemupdates für die hauseigenen Betriebssysteme für mobile Endgeräte, wie die Pixel Phones, Tablets und smarte Uhren, das Haus. Der August-2023-Patch enthält zeitgleich das Sicherheitsbulletin und fixt einige relevanten Schwachstellen.Für die Google Pixel Watch gibt es für Wear OS 3.5 insgesamt acht schwerwiegende Schwachstellen, die es zu schließen galt. Unter anderem handelt sich dabei um die Regulierung der Rechte, welche bislang eine entfernte Codeausführung in Euren Systemkomponenten ohne zusätzliche Berechtigung ermöglichte.Beim Android August-Patch der Smartphones und dem Pixel Tablet geht man sogar noch einen Schritt weiter: So wurden neben der typischen Schließung von Schwachstellen ab dem Google Pixel 4a unter anderem Fehler beim Google Pixel Fold und dem Google Pixel Tablet aus der Welt geschaffen. Der Konflikt, dass bestimmte Live-Hintergrund-Bilder falsch dargestellt wurden, sollte nach dem Update behoben sein.Ebenfalls hat man das Problem des Sperrbildschirms des ersten faltbaren Pixel-Phones negiert. Gleiches gilt für den Widerspruch, den die Sucheingabe auf dem Startbildschirm verursachte. Diese wurde nämlich nur selten registriert. Der bedauerliche Umstand des Flackerns des 11 Zoll großen LCD-Bildschirmes im Hub-Modus, betraf das Google Pixel Tablet und sollte nach dem Einspielen des Updates ebenfalls der Vergangenheit angehören.Wie bei allen Server seitigen OTA-Updates (Over-the-Air), werden diese in Wellen verteilt. Um zu schauen, ob Eure Region schon berücksichtigt wurde, findet Ihr in den Einstellungen unter dem Punkt System, ein Systemupdate-Untermenü, welches Euch die Auswahl "Auf Updates prüfen" zur Verfügung stellt.Und? Wer von Euch besitzt alles ein Google-Pixel-Device? Ist das Update bei Euch schon angekommen? Schreibt uns Eure ersten Erkenntnisse gern in die Kommentare.