Schneller als gedacht: Android 14 Beta kommt auf Galaxy-Smartphones

Während Google wohl nächsten Monat Android 14 für die Pixel-Geräte veröffentlichen wird, hat Samsung das Beta-Programm noch nicht einmal gestartet. Nun hat das Unternehmen aber einen Zeitplan für die Veröffentlichung der One UI 6 Beta bekannt gegeben.

Zeitplan One UI 6 Beta

Zusammenfassung Samsung veröffentlicht Beta-Programm für One UI 6: 2. August für S23-Serie, 9. August für A54 & A34

Keine Details zu anderen Geräten, aber One UI 5.1.1 für Foldables & Tab S8

Neue Geräte laufen bereits mit One UI 5.1.1, aber noch kein Android 14

Samsung wird Software-Update in Kürze für breitere Masse freigeben

Frage an die Community: Wartet ihr auf öffentliche Version oder Beta-Programm?

Wie SamMobile berichtet , hat der Kundensupport von Samsung Deutschland einem Samsung-Kunden einen Termin für die erste Beta von One UI 6 genannt. Am 2. August soll es die Beta auf Basis von Android 14 auf das Galaxy S23, das Galaxy S23+ und das Galaxy S23 Ultra schaffen. Nur eine Woche später soll das Update auch für die beiden Midranger Samsungs Galaxy A54 und Galaxy A34 veröffentlicht werden.Neben den genannten Geräten wurde der Zeitplan für andere Galaxy-Handy-Modelle nicht näher erläutert, beispielsweise für Galaxy S22 aus dem vergangenen Jahr oder für das Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Z Flip 4 . Vielleicht wird das geklärt, sobald die erste Version kommende Woche veröffentlicht wird - und Samsung erste Erfahrungswerte gesammelt hat.Die aktuellste Beta-Version ist One UI 5.1.1, die Anfang Juli an die Foldables und das Galaxy Tab S8 ausgeliefert wurde. Sie fügte zahlreiche Funktionen hinzu, wie z. B. eine aktualisierte Multitasking-Oberfläche und mehr Optionen fürs umgekehrte Laden. Es ist möglich, dass Samsung diese Beta-Build für seine Brick-Smartphones komplett auslässt und stattdessen gleich auf One UI 6 springt.Auch das Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5, die zusammen mit dem Galaxy Tab S9 vorgestellt wurden, laufen bereits mit One UI 5.1.1. Samsung hat allerdings noch nicht verraten, wann diese brandneuen Geräte überhaupt auf Android 14 aktualisiert werden. Aber wie ich die Koreaner kenne, könnte es nur ein paar Wochen dauern, bis sie das Software-Update für eine breitere Masse freigeben.Wartet Ihr auf die öffentliche Version von Android 14 oder habt Ihr Euch bereits für das Beta-Programm von Samsung angemeldet? Schreibt's uns in die Kommentare!