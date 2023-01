Mehr Datenvolumen und Extras: O2 stellt neue Mobilfunk-Tarife vor

Unter dem Namen "O2 Mobile" präsentiert die Telefónica ihre neuen Tarife. Der Startschuss für das Mobilfunk-Angebot fällt Anfang April. Im Mittelpunkt stehen höhere Geschwindigkeiten mit bis zu 500 MBit/s im 5G-Netz und ein größeres, jährlich wachsendes Datenvolumen.

Bis zu 140 GB bei 300 MBit/s oder unlimitiert mit bis zu 500 MBit/s

Von den neuen Laufzeitverträgen über zwei Jahre verspricht sich O2 ein "Rundum-Sorglos-Paket", das einstige Boost- und Grow-Optionen in die klassischen Tarife integriert und somit für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis sorgen soll. Grundlegend geht es jedoch um die beiden wichtigsten Punkte - Geschwindigkeit und Datenvolumen. Beides steigt ab dem 5. April 2023 um bis zu 25 Prozent an, wenn man denn wechselt.Die neuen O2 Mobile-Tarife funken mit bis zu 300 MBit/s über die 5G-Frequenzen des Netzbetreibers. Beim Datenvolumen staffelt man hingegen zwischen 4 GB und 140 GB bei einer Preisspanne von 22,99 Euro bis 47,99 Euro pro Monat. Zusätzlich werden drei Unlimited-Tarife angeboten, die ungedrosselt wahlweise mit 3 MBit/s (Unlimited Basic), 15 MBit/s (Unlimited Smart) oder mit bis zu 500 MBit/s (Unlimited Max) im Netz unterwegs sind. Die Preise hierfür liegen zwischen 32,99 Euro und 62,99 Euro pro Monat.Den aktuellen O2 Grow-Tarif stampft das Unternehmen zukünftig ein und integriert die Option auf ein jährlich wachsendes Datenvolumen ab Werk und ohne Aufpreis in alle Volumentarife. Je nach gewähltem Tarif erhalten Langzeitkunden somit jedes Jahr zwischen einem und 10 GB mehr. Weiterhin bietet man eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze nebst EU-Roaming-Flat. Zusätzliche Boost-Tarife ermöglichen hingegen, das Datenvolumen auf bis zu 10 Geräten zu nutzen.Neukunden können die O2 Mobile-Tarife ab dem 5. April direkt buchen, Bestandskunden in Form einer Vertragsverlängerung wechseln. Abschließend bleibt der Kombi-Vorteil mit 50 Prozent Rabatt auf jeden weiteren Laufzeitvertrag und der 10-Euro-Rabatt für "Junge Leute" erhalten.