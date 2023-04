Mobilfunk: USA möchten mehr Einfluss auf 6G-Entwicklung nehmen

Die Vereinigten Staaten möchten sich gegenüber China behaupten und eine Führungsrolle bei der Entwicklung des 6G-Mobilfunkstandards für sich beanspruchen. In einem Meeting hat sich die US-Regierung nun mit Managern und Wissenschaftlern über Strategien ausgetauscht.

Mobilfunk-Ausbau hinkt aktuell hinterher

Zusammenfassung USA möchte Führungsrolle bei 6G-Entwicklung übernehmen.

Weißes Haus sucht nach Strategien und lernt aus Fehlern bei 5G.

USA nehmen momentan weder bei 5G noch bei 6G Führungsrolle ein.

6G soll schneller und leistungsstärker als 5G sein.

China forscht schon länger an 6G und Huawei will Netzwerk bis 2030 bereitstellen.

USA müssen sich beeilen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Das Treffen fand gestern statt und zielte darauf ab, der USA zu einer Führungsrolle im Mobilfunk-Bereich zu verhelfen. Ein Regierungsvertreter hat laut CNN vor der Konferenz betont, dass China seinem Telekommunikationssektor Priorität eingeräumt habe, während die Vereinigten Staaten dies vielleicht nicht getan haben. Daher soll das Weiße Haus nun Konsequenzen aus 5G zur Bedeutung einer frühzeitigen Beteiligung in dem Bereich ziehen und auf die 6G-Entwicklung übertragen. Bei 5G waren die USA zu Beginn im Rückstand.Aktuell nehmen die USA weder im 5G- noch im 6G-Bereich eine Führungsrolle ein. Der zukünftige Mobilfunkstandard befindet sich noch in einer frühen Forschungsphase und dürfte nicht vor dem Jahr 2030 zur Anwendung kommen. Obwohl 5G in Nordamerika inzwischen von den meisten Mobilfunkanbietern unterstützt wird, hinkt der Ausbau weiter hinterher. Ein Großteil der Nutzer muss nach wie vor auf 4G zurückgreifen.6G soll zahlreiche Vorteile im Vergleich zu den bestehenden Mobilfunk-Generationen mit sich bringen. So soll die Technologie wesentlich schneller als 5G-Netzwerke sein und große Datenmengen mit geringen Latenzen übertragen. Auch China forscht schon seit einiger Zeit im 6G-Bereich. Der chinesische Konzern Huawei bereitet sich bereits auf den Rollout der Technologie vor und möchte derartige Netzwerke bis 2030 zur Verfügung stellen können.