Telekom löst Fesseln: DSL-Verträge ab sofort auch ohne Mindestlaufzeit

Die Deutsche Telekom startet heute mit den neuen MagentaZuhause Flex-Tarifen. Ab sofort können Kunden DSL- und Glasfaser-Verträge ohne Mindestvertragslaufzeit abschließen und somit auf eine monatlich kündbare Form der Festnetz-Tarife zurückgreifen.

Mehr Flexibilität, aber ohne Preisvorteil

MagentaZuhause Flex M (50 Mbit/s) = 42,95 Euro/Monat

MagentaZuhause Flex L (100 Mbit/s) = 47,95 Euro/Monat

MagentaZuhause Flex XL (250 Mbit/s) = 54,95 Euro/Monat

MagentaEins- und Bestandskunden-Vorteile

Wie Ende Juli angekündigt ( wir berichteten ), bietet die Telekom ab dem heutigen 5. September die Möglichkeit, Festnetz-Tarife ohne Vertragsbindung abzuschließen. DSL- und Glasfaser-Kunden soll somit eine höhere Flexibilität eingeräumt werden, auch wenn sie auf einen möglichen Neukundenrabatt verzichten und einen einmaligen Bereitstellungspreis in Kauf nehmen müssen.Der Preisvorteil von aktuell 19,95 Euro in den ersten sechs Monaten steht in den MagentaZuhause Flex-Tarifen somit nicht zur Verfügung. Außerdem werden je Bereitstellung 69,95 Euro fällig. Saisonale Kündigungen, beispielsweise bei längeren Auslandsaufenthalten oder bei Internetverträgen für nicht ganzjährig genutzte Garten- und Ferienhäuser, gehen stetig mit neuen Gebühren einher.Derzeit entfällt der Bereitstellungspreis bei einem direkten Anbieterwechsel. Wer vorher noch keinen Internetanschluss genutzt hat, muss die Zusatzgebühren tragen.Preislich orientieren sich die neuen Flex-Tarife der Deutschen Telekom abseits von der direkten Abrechnung zum Vollpreis und den Bereitstellungsgebühren an ihren DSL- und Glasfaser-Vorbildern mit zweijähriger Vertragslaufzeit. Weiterhin sind sie ebenfalls qualifiziert für den MagentaEins-Vorteil , der bei gleichzeitiger Nutzung eines Telekom-Mobilfunkvertrags eine 5-Euro-Gutschrift und doppeltes Datenvolumen bietet.Für Bestandskunden, die von Festnetz-Laufzeit­verträgen in die neuen Magenta­Zuhause Flex-Tarife wechseln, entfällt der Bereitstellungspreis. Die Router­gut­schrift in Höhe von 70 Euro bleibt zudem in den Flex-Optionen erhalten, das allerdings nur für Breitband-Neukunden, die in den letzten drei Monaten keinen Telekom-Anschluss verwendet haben.