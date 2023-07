Apple-Effekt: Dank Vision Pro kriegen XR-Start-ups auf einmal viel Geld

Wenn Apple in eine Branche einsteigt, hat das eine riesige Zugkraft für andere. Jetzt gibt es Berichte, dass alleine die Vorstellung des Vision-Pro-Headsets dazu führt, dass Investoren ihre Taschen für Start-ups in diesem Bereich weit öffnen. Virtual-Reality profitiert vom Apple-Effekt.

XR-Markt erhält neue Energie durch Apples Vision Pro

Zusammenfassung Investoren öffnen Taschen für XR-Start-ups nach Vorstellung von Apple.

Investitionen im Juni fast so hoch wie im gesamten Quartal zuvor.

Marktspezialist: Vision Pro endlich der Beweis, den Markt brauchte.

Niemand wird bestreiten, dass es Apple perfekt beherrscht, spät in Märkte einzusteigen und diese dann in hohem Tempo entscheidend zu prägen. Diese Tatsache und der Status als eines der wertvollsten Unternehmen der Welt sorgt für einen wahren Sog, wenn das Unternehmen in neue Produktkategorien vordringt. Laut Bericht der Financial Times ist nach der Vorstellung der Vision Pro zu beobachten, dass der zuletzt eingeschlafene Markt rund um VR, AR und MR (zusammengefasst unter XR) wieder deutlich an Schwung gewinnt.Wie groß ist dieser Apple-Effekt? Zum Anfang des Jahres fiel es vielen Start-ups noch recht schwer, Gelder von Investoren einzusammeln. Meta, bisher größter Spieler in diesem Bereich, hatte mit seinen viel besprochenen öffentlichen Fehlversuchen dazu beantragen, dass Geldgeber nur sehr vorsichtig die Taschen öffneten.Mit Vorstellung der Vision Pro konnten US-Unternehmen alleine im Juni fast 210 Millionen Dollar an Investitionen für VR, AR und MR einsammeln - in einem Monat kamen damit fast so viele Gelder zusammen, wie im gesamten Quartal zuvor. "Diese Investitionen markierten einen 12-Monats-Höchststand", so Financial Times.Für Ori Inbar, Marktspezialist und Gründer von Super Ventures, hat Apple den Sektor mit neuer Energie erfüllt. Das Headset des Unternehmens sei endlich "der Beweis, den der Markt brauchte, dass Mixed Reality keine Modeerscheinung ist". Sein Unternehmen erhalte seit der Vorstellung deutlich mehr Anfragen von Interessenten, die jetzt bereit sind, in diesem Bereich zu investieren.