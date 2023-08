PlayStation 5: Neue PS5-Firmware bringt Dolby Atmos-Unterstützung

Der japanische Hersteller Sony hat vor Kurzem bekannt gegeben, dass man eine neue Firmware für seine Konsole verteilt, die derzeit per Beta getestete PS5-Systemsoftware bringt verbesserte Audiooptionen sowie neue Barriere­freiheits­funktionen und Social-Features mit sich.

Konkret schreibt Sony in einem Blogbeitrag , dass man nun mit der PS5-Systemsoftware neue Audiooptionen bieten kann, "mit denen 3D-Audio powered by Tempest 3D AudioTech auf kompatiblen Dolby-Atmos-fähigen HDMI-Geräten wie Soundbars, Fernsehern oder Heimkinosystemen genutzt werden kann".Die Beta enthält außerdem zusätzliche Optionen, um Spiele und Konsolentipps schnell zu finden, neue Möglichkeiten, sich mit anderen Spielern zu verbinden und Multiplayer-Sitzungen anzupassen. Dazu kommt Unterstützung für M. 2-SSDs mit größerer Kapazität (bis zu acht Terabyte).Bei den erweiterten Barrierefreiheitsfunktionen geht es um die Verwendung eines zweiten Controllers zur Unterstützung. Das kann man beispielsweise dazu nutzen, um einem Freund oder Kind per "Sekundär-Pad" in einem besonders schwierigen Bereich eines Spiels zu helfen.Außerdem bekommt die Systemoberfläche nun die Möglichkeit zur Aktivierung von haptischen Feedback-Effekten. Das ist nicht nur eine Spielerei, sondern kommt Gamern mit Sicht- oder Hörbehinderungen zugute.Zu den verbesserten sozialen Features gehört ein Update der Party-Benutzeroberfläche. Spieler können nun zu einer geschlossenen Party eingeladen werden, ohne sie automatisch der Gruppe hinzuzufügen oder eine neue Gruppe zu erstellen. Außerdem können PS5-Gamer künftig Einladungen zu offenen oder geschlossenen Partys an Gruppen senden, anstatt nur an einzelne Spieler.Dazu kommen noch eine neue Vorschau der Bildschirmfreigabe, eine vereinfachte Teilnahme an den Spielesitzungen von Freunden, eine "Turnier-Kachel" im Game Hub sowie die Möglichkeit per Emojis auf Nachrichten zu reagieren. Weitere Neuerungen sind im Blogbeitrag von Sony zu finden.