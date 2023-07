Sony kann endlich neuen Meilenstein beim Playstation 5-Absatz melden

Sony hatte insbesondere in den Corona-Jahren mit spürbaren Problemen in seinem Konsolen-Geschäft zu kämpfen. Trotzdem konnte das Unternehmen jetzt einen sehr soliden Meilenstein im Geschäft mit dem aktuellen Flaggschiff Playstation 5 vermelden.

Corona schlug heftig zu

Es wird besser

PlayStation 5 Konsole Jetzt für 459,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Zusammenfassung Sony meldet 40 Mio. ausgelieferte PlayStation 5.

Coronaeinschränkungen beeinträchtigten Verkauf.

Verkäufe beschleunigten sich durch Normalisierung.

Sony bedankt sich bei den Kunden für die aufgebrachte Geduld.

Sony konnte sich gegen Microsoft behaupten.

Nintendo Switch hat höhere Absatzzahlen.

PS5-Angebot gut gefüllt, Nachfrage befriedigt.

Wie das Unternehmen mitteilte, habe man inzwischen über 40 Millionen Geräte ausgeliefert. Der Tonfall war dabei allerdings etwas zurückhaltender als bei früheren Wasserstandsmeldungen. Als der Konzern im Jahr 2021 die Marke von 10 Millionen verkauften PS5 bekannt gab, sprach Sony noch von der "am schnellsten verkaufte Konsole in der Geschichte von Sony Interactive Entertainment".Die enorme Verkaufsgeschwindigkeit der Anfangszeit konnte nicht aufrechterhalten werden. Das lag zu einem wesentlichen Teil auch daran, dass während der Coronazeit die Transportwege massiv eingeschränkt waren. Es gab also zwar ein gesteigertes Interesse an den Konsolen, da viele Menschen zuhause saßen und viel Zeit hatten, doch konnten nicht alle Kaufwünsche problemlos erfüllt werden.Seit einigen Monaten beschleunigten sich die Verkäufe aber aufgrund der Normalisierung der Transportmöglichkeiten. Januar bis März 2023 wurden beispielsweise 6,3 Millionen Stück verkauft, das sind dreimal so viele wie noch im Vorjahresquartal."Wir haben uns monatelang bei unserer Community für ihre Geduld bedankt, während wir an diesen Problemen gearbeitet haben", sagt Jim Ryan, Präsident und Chef von Sony. "Aber jetzt ist das PS5-Angebot gut gefüllt und wir sehen, dass die aufgestaute Nachfrage endlich befriedigt wird."Allen Problemen zum Trotz konnte Sony seine Stellung im Wettbewerb gegen Microsoft behaupten und deutlich mehr Konsolen verkaufen. Nintendo ist hier mit der Switch zwar mit höheren Absatzzahlen dabei, doch handelt es sich hier streng genommen um einen etwas anderen Produkttyp, der sich kaum mit den großen Systemen PlayStation und Xbox vergleichen lässt.