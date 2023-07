Während die Gaming-Welt auf die PS5 Pro und Slim wartet, stellt Sony eine neue Limited Edition der PlayStation 5 vor. Im Design von Marvel's Spider-Man 2 werden Konsole und DualSense-Controller neu aufgelegt. "Altkonsolen"-Besitzer können mit Covern umsteigen.

Sony PlayStation

Erster Blick auf die PS5 im Spider-Man-Look

Marvel's Spider-Man 2: Limited Edition PS5 Bundle & DualSense

Limited Edition DualSense und Konsolen-Cover

Preise und Vorbestellung in Deutschland

PlayStation 5 Konsole Jetzt für 459,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober (vorerst) als Exklusivtitel für die PlayStation 5. Zeit genug für Sony und Insomniac Games, den Hype-Zug um das kommende Action-Adventure langsam aber sicher auf die Schiene zu bringen. Die Japaner lassen Fans jetzt einen ersten Blick auf das passende Limited Edition-Bundle der PS5-Konsole im "Take-over-Design" werfen.Im PlayStation Blog heißt es: "Die Vorderseite der PS5 zeigt, wie sich die Ranken des Symbionten aggressiv dem Spider-Man-Icon nähern und damit drohen, auch das letzte bisschen verbleibendem leuchtendem Rot zu verzehren. Der Symbiont hat sich ganz mit der Rückseite der PS5-Konsole, mit dem kultigen weißen Spider-Man-Abzeichen von Incomniacs verbessertem Anzug verbunden."Dem PS5-Bundle wird Marvel's Spider-Man 2 als digitaler Gutschein beiliegen. Dieser kann am Release-Tag (20.10.) eingelöst werden. Auch die Vorbesteller-Boni werden aktiviert: Der Arachknight-Anzug für Peter, ein Schattenspinnen-Anzug für Miles, ein Netzgreifer-Gadget und drei Skillpunkte.Auch der DualSense wird im Stil von Spider-Man 2 aufgelegt. Für Spieler, die bereits eine PS5-Konsole besitzen, ist der Controller zudem einzeln erhältlich. Gleiches gilt für den kompletten Look der Sonderedition, denn Sony verkauft die passenden Konsolen-Cover auch einzeln. Theoretisch kann somit jeder seine PlayStation 5 entsprechend einkleiden, wenn denn der Vorrat reicht.Sony plant den Start der Vorbestellungsphase für den 28. Juli. Eine genaue Uhrzeit für den Startschuss steht noch nicht fest. Die Limited-Edition-Designs für PS5-Bundle, Controller und Cover sollen sowohl im PlayStation Direct-Shop als auch bei "ausgewählten Händlern" erhältlich sein. Über die Preise sprach der Hersteller noch nicht.Bisher schlagen die Konsolen-Cover mit je 54,99 Euro und limitierte Editionen des DualSense-Controllers (z.B. Lebron James) mit bis zu 80 Euro zu Buche. Viel günstiger dürfte man auch beim Spider-Man Design nicht wegkommen.Wer auf das Spider-Man-Design verzichten kann oder später per Cover upgraden möchte, der erhält die PlayStation 5 in ihrer Disc-Version aktuell bei Media Markt zu einem reduzierten Preis von 459,99 Euro . Das Angebot gilt im Online-Shop und den Filialen bis zum 8. August. Alternativ sollte man mit dem Kauf der Konsole bis zum Launch einer möglichen PS5 Pro oder PS5 Slim warten.