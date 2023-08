Dresden ganz vorn: TSMC entscheidet morgen über Chipwerk in Europa

TSMC will offenbar schon morgen darüber entscheiden, ob nun tatsächlich erstmals ein Werk des Unternehmens in Europa gebaut wird. Die Stadt Dresden und damit Deutschland stehen dabei als aussichtsreichste Kandidaten fest.

Entscheidung soll nur noch Formsache sein

Zusammenfassung TSMC entscheidet morgen über Bau des ersten Werks in Europa

Standort Dresden als aussichtsreichster Kandidat

Zusammenarbeit mit Bosch, Infineon, NXP für Automobil-Chips

Subventionen der deutschen Bundesregierung in Höhe von 5 Mrd. Euro

Nachfrage wegen schwieriger wirtschaftlicher Lage zuletzt gesunken

Massenfertigung 2026 geplant

TSMC produziert unter anderem Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm-Chips

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) will angeblich morgen endgültig den Bau ihres ersten Werks auf dem europäischen Kontinent beschließen. Laut eines Berichts des Handelsblatts ist ein Vorstandstreffen geplant, bei dem man sich nach Aussagen der Zeitung endgültig für den Bau des Werks entscheiden wird.Im Grunde soll das Ganze schon jetzt sozusagen beschlossene Sache sein, wobei der Bau des ersten TSMC-Werks in Europa am Standort Dresden erfolgen soll. Das sogenannte "Silicon Saxony" würde damit um ein prestigeträchtiges Projekt eines internationalen Chipherstellers reicher. TSMC möchte bei dem Vorhaben angeblich mit einer Reihe anderer Partner zusammenarbeiten.In Kooperation mit Bosch, Infineon und NXP soll das neue TSMC-Werk in der Nähe von Dresden angeblich primär Chips für die Verwendung im Automobilbereich produzieren. Der Bau des neuen Chipwerks wird dem Vernehmen nach mit einer Subventionssumme von rund fünf Milliarden Europa durch die deutsche Bundesregierung unterstützt.TSMC soll auch schon das für den Bau seines Werks benötigte Grundstück erworben haben. Zuletzt hatte der taiwanische Auftragsfertiger noch gezögert, weil die Nachfrage für Chips in vielen Bereichen aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage zuletzt stark gesunken war. Spekulationen über den Bau eines TSMC-Werks in Dresden gibt es schon seit Jahren. Sofern der Bau des Werks schnell voranschreitet, könnte die Massenfertigung dort bereits 2026 anlaufen.TSMC ist der weltweit größte Chip-Vertragsfertiger und produziert an anderen Standorten in hochmodernen Verfahren und kleinsten Strukturbreiten unter anderem die Prozessoren von Apple, AMD, Nvidia und Qualcomm. Gleichzeitig ist man auch Auftragshersteller für die Chips diverser anderer Kunden, die nicht über eigene Fertigungsanlagen verfügen.