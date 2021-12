Honor: Video zeigt Foldable-Smartphone der Huawei-Ausgründung vorab

Die frühere Huawei-Tochter Honor treibt die Entwicklung neuer Smartphones nach der Abspaltung im letzten Jahr mit Hochdruck weiter voran. Mit dem Honor Magic V will man in Kürze sein erstes Smartphone mit faltbarem Display vorstellen. Ein Teaser-Video zeigt das Gerät jetzt vorab.

Honor Magic V - Foldable-Smartphone im Teaser-Video

Innen groß, Außen klein

Honor

Honor will das Magic V in den kommenden Wochen präsentieren, hat aber bisher noch keinen Termin genannt. Stattdessen konzentriert man sich darauf, den "Hype" um das erste Smartphone mit faltbarem Display aus eigener Produktion zu schüren und hat deshalb ein Teaser-Video veröffentlicht, das einen ersten Ausblick gibt.Das Magic V wird dem Video zufolge horizontal aufgefaltet, also ähnlich wie ein Buch. Innen gibt es ein großes Haupt-Display, das laut früheren Berichten vom chinesischen Display-Spezialisten BOE stammen soll. So mancher Beobachter vermutet aufgrund des jetzt veröffentlichten Teaservideos sogar, dass das Magic V ohne ein Loch im Display für die Frontkamera daherkommen könnte, also eventuell sogar eine Under-Screen-Kamera nutzt.Außen sitzt beim Magic V von Honor ein langgezogenes Zusatz-Display, das zumindest an der rechten Seite anscheinend nach hinten gewölbt ist und zentral unter dem oberen Rand ein Loch für die Frontkamera besitzt. Der Formfaktor ähnelt insgesamt stark dem, was Samsung beim Galaxy Z Fold in der mittlerweile dritten Generation bietet.Das Außen-Display ist laut früheren Berichten 6,5 Zoll groß, während die Diagonale des Hauptbildschirms im aufgeklappten Zustand bei rund acht Zoll liegen soll. Auf der Rückseite des offensichtlich mit einem Metallrahmen und einer mit einem wellenförmigen Streifenmuster versehenen Abdeckung ausgestatteten Honor Magic V sitzen mehrere Kameras in einem deutlich hervorstehenden "Buckel", wobei genaue Details zur Ausstattung des Kameramoduls noch ebenso offen sind wie die meisten anderen technischen Daten.Als sicher gilt, dass das Honor Magic V das erste Smartphone mit faltbarem Display sein wird, in dem der neue Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 seinen Dienst tut. Der neue Octacore-Chip nutzt die neue ARMv9-Architektur und bringt vor allem in Sachen Grafik noch einmal einen ordentlichen Schub. Wann und zu welchen Preisen das Magic V verfügbar sein wird - und ob es auch in Deutschland startet - ist ebenfalls noch unklar.