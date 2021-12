Magic V im Fold-Style: Honor zeigt sein erstes faltbares Smartphone

Zur Feier seines ersten Jahrestages der Unabhängigkeit von Huawei hat Honor ein eigenes Foldable angeteasert. Das neue Smartphone wird den Namen "Magic V" tragen. Das Unternehmen postete ein Bild, das ein halb gefaltetes Gerät zeigt, ohne zu viele Details zu verraten.

Neuester Snapdragon-Prozessor an Bord?

In seinem Twitter-Post zeigte Honor bereits ein erstes Bild des neuen Smartphones. Und da die ehemalige Huawei-Tochter bisher noch kein Foldable veröffentlicht hat, ist die Rede vom "ersten Foldable-Flaggschiff" des Unternehmens. Der Tweet legt somit zudem nahe, dass Honors neues Smartphone mit dem Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet werden könnte.In dem Weibo-Beitrag kündigte die Marke an, dass das Gerät "bald veröffentlicht wird", ohne Details zu einem voraussichtlichen Starttermin zu nennen. Laut George Zhao, dem CEO von Honor, wird das Magic V ein "führendes Foldable im Jahr 2022" sein.Laut dem Leaker Digital Chat Station ist das Magic V nicht nur mit dem Snapdragon 8g1 SoC ausgestattet, es soll auch schon im Janaur 2022 auf den Markt kommen. Bereits im September wurde auf demselben Profil gepostet, dass das Gerät einen ähnlichen Formfaktor wie das Mate X2 haben wird, mit einem nach innen faltbaren Bildschirm. Genau wie die Galaxy Z Fold-Serie und das kürzlich präsentierte Foldable von Oppo.Bleibt nur zu hoffen, dass es sich nicht einfach um ein Rebranding des Mate X2 handelt, das zumindest aktualisierte Spezifikationen mitbringt, wie es die Magic 3-Reihe gegenüber den Mate 40-Modellen tat.Apropos Honor's ehemalige Muttergesellschaft: Huawei wird am 23. Dezember sein erstes kompaktes Foldable zeigen, das sich P50 Pocket nennt. Dabei wird es ein ähnliches Kameramodul-Design wie das der Geschwister Honor 50 / Huawei Nova 9 haben.