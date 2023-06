Nintendo: Wechsel auf Switch Nachfolge-Konsole könnte leichter werden

Bisher ist noch offen, wann Nintendo einen oder mehrere Nachfolger für die aktuelle Switch-Spielkonsole auf den Markt bringen will. Der Konzern deutete jetzt aber an, dass der Wechsel auf die nächste Generation leichter werden könnte als bisher. Was genau damit gemeint ist, ließ man aber offen.

Nintendo-Chef reagierte auf Frage nach Switch-Spielen auf neuen Konsolen

Zusammenfassung Nintendo will Übergang von Switch zur nächsten Generation leichter machen.

CEO Shuntaro Furukawa reagierte auf Frage eines Aktionärs.

Microsoft und Sony bieten Abwärtskompatibilität, Nintendo nicht.

Switch setzt stark auf E-Shop-Downloads, hoffentlich übertragbar.

Furukawa deutet an, dass Kunden einen fließenden Übergang bekommen.

Nintendo äußert sich nicht zu Plänen für kommende Hardware.

Nintendo will Einschnitt bei Einführung neuer Gerätegeneration mildern.

Nintendo-CEO Shuntaro Furukawa erklärte laut einem Bericht von Engadget bei einem Aktionärstreffen in der letzten Woche, dass man den Übergang von der Switch zur nächsten Generation der Nintendo-Spielkonsolen leichter machen will. Man werde alles dafür tun, dass die Kunden einen fließenden Übergang geboten bekommen, während sie einen Nintendo-Account haben.Furukawa reagierte damit auf die Frage eines Teilnehmers des Aktionärstreffens, der wissen wollte, ob die mit der Nintendo Switch getätigten Käufe auf künftige Konsolen übertragen werden könnten. Die Angaben des Nintendo-Chefs deuten an, dass das Unternehmen dies ermöglichen könnte, eine Bestätigung sind sie aber natürlich noch nicht. Generell äußerte sich Nintendo nicht zu den Plänen für kommende Hardware-Produkte.Immerhin scheint Furukawas Aussage deutlich zu machen, dass Nintendo für einen weniger krassen Einschnitt bei der Einführung einer neuen Gerätegeneration sorgen will. Anders als bei Microsoft und Sony sind bei Nintendos Spielekonsolen die Titel der Vorgängergeneration nicht einfach mit einer neuen Konsole nutzbar gewesen. Bei der Xbox Series S und X sowie der Sony PlayStation 5 ist dies hingegen durchaus möglich, wenn auch nicht in allen Fällen.Seit die Nintendo Switch auf den Markt kam, gab es nie die Möglichkeit, Titel des Vorgängermodells Wii U auf der neuen Konsole zu nutzen. Furukawas Angaben schüren nun wenigstens ein bisschen Hoffnung, zumal auch Nintendo mit der Switch sehr stark auf den Vertrieb von Spielen in Form von Downloads setzt. Es bleibt zu hoffen, dass mindestens ein Teil der aktuell über den E-Shop verfügbaren Titel auf die nächste Nintendo-Konsole übertragen werden können.