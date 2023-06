Konzeptauto Mission X: Porsche zeigt sein elektrisches Hypercar

Bisher tun sich die traditionellen Sportwagen-Hersteller eher schwer mit dem Umstieg auf Elektro. So mancher sieht darin aber auch eine Chance, das beweist der Newcomer Rimac mit dem Nevera . Nun reagiert auch Porsche auf diese Zeitenwende und hat Mission X vorgestellt.

Schnellstes Fahrzeug auf dem Nürburgring - theoretisch

das schnellste straßenzugelassene Fahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife sein;

ein Leistungsgewicht von ungefähr einem Kilogramm pro PS haben;

Abtriebswerte erreichen, die deutlich über dem Niveau des aktuellen 911 GT3 RS liegen;

mit seiner 900-Volt-Systemarchitektur eine wesentlich verbesserte Lade-Performance bieten und etwa doppelt so schnell wie der aktuelle Spitzenreiter von Porsche, der Taycan Turbo S, laden.

Porsche

Porsche Mission X ist derzeit wohlgemerkt nur ein Konzept, entsprechend sollte man auch nicht davon ausgehen, dass dieses Fahrzeug in naher Zukunft oder vielleicht sogar jemals auf der Straße zu finden sein wird. Der Stuttgarter Autobauer, der zum Volkswagen-Konzern gehört, spart in seiner Mitteilung entsprechend nicht mit Konjunktiven.Man meint beispielsweise, dass Mission X das schnellste straßentaugliche Fahrzeug wäre oder sein könnte, das eine Runde um den Nürburgring macht - zumindest dann, wenn das Fahrzeug in Serienproduktion geht bzw. ginge. Allzu viele technische Details gibt Porsche nicht preis: So verfügt Mission X über einen "extrem leistungsstarken und effizienten elektrischen Antrieb", technische Angaben macht der Autobauer aber eben nicht.Porsche hat sich für Mission X folgende Vorgaben für die "Vision" des Konzeptfahrzeugs vorgenommen. Man will:Über die Fixierung der Autobauer auf den Nürburgring kann man sicherlich diskutieren, das Leistungsgewicht von 1 PS/kg bezeichnet Electrek aber als "unerhört" (im Sinne von "nie dagewesen") - vor allem bei Fahrzeugen mit Straßenzulassung.Laut Porsche ist die Batterie zentral hinter den Sitzen im Fahrzeug verbaut. Dieses sogenannte E-Core-Layout zentriert die Masse im Fahrzeug, was die "Agilität" des Mission X steigert. Der Mission X hat eine Länge von gut 4,5 Metern und Breite von zwei Metern und ist damit ein vergleichsweise kompaktes Hypercar, so der Hersteller.