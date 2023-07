Die Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer, die als TV-Serie unter dem Titel des ersten Bandes Game of Thrones bekannt ist, stammt aus der Feder von George R.R. Martin und erschien erstmals 1996. Doch auf Band 6 warten Fans seit zwölf Jahren. Eine KI war nun schneller.

HBO

Warten auf The Winds of Winter

KI-Romane in Martin-Länge

Zusammenfassung GRRM schreibt seit 1996 an der Romanreihe "Das Lied von Eis und Feuer"

Roman ist auch als TV-Serie "Game of Thrones" bekannt

Fans warten seit zwölf Jahren auf Band 6.

Software-Entwickler hat KI beauftragt, Band 6 und 7 zu schreiben.

KI-Romane haben GRRM-Ausmaße, KI konnte Charaktere gut verfolgen.

KI war aber schlecht beim überraschenden Töten von Charakteren.

Fans machen sich Sorgen, ob GRRM die Reihe fertigstellen wird.

GRRM selbst meint, er hätte rund 3/4 von Band 6 fertig.

George R.R. Martin (GRRM) ist mittlerweile 74 Jahre alt und seine Fans machen sich schon lange Sorgen, ob der Fantasy-Autor seine im Original "A Song of Ice and Fire" genannte Reihe jemals fertig schreiben wird. Denn mit jedem Teil wurde der Abstand zum vorherigen länger: Zwischen Teil 4 ("A Feast for Crows") und Teil 5 ("A Dance with Dragons") sind sechs Jahre vergangen, auf den sechsten mit dem Titel "The Winds of Winter" warten Fans seit bereits zwölf Jahren.Und es sieht nicht danach aus, als würde Martin in naher Zukunft damit fertig werden, vom abschließenden Roman mit dem Titel "A Dream of Spring" gar nicht erst zu sprechen. Martin selbst hat im vergangenen Herbst gemeint, dass er bereits rund drei Viertel von Band 6 fertig hat. Dennoch ist durchaus zu befürchten, dass der 74-Jährige es nicht schafft, die Reihe selbst fertig zu schreiben und es ähnlich kommt wie bei Robert Jordans "Das Rad der Zeit" - dieses musste bzw. durfte nämlich Autor-Kollege Brandon Sanderson fertigstellen.Im KI-Zeitalter gibt es aber eine weitere Möglichkeit, auch wenn diese (noch?) eine eher theoretische Lösung ist: Denn der Software-Entwickler Liam Swayne hat die Software ChatGPT beauftragt, nicht nur The Winds of Winter , sondern auch A Dream of Spring (fertig) zu schreiben, diese kann man auch auf Swaynes Seite nachlesen.Die Länge der beiden KI-Romane haben durchaus GRRM-Ausmaße und gegenüber IGN verriet Swayne, wie er das gemacht hat. Zuerst gab er dem Programm per Prompt vor, eine Gliederung für das erste Kapitel zu erstellen, dann wiederholte er das für insgesamt 45 Kapitel. Diese einzelnen Kapitel-Umrisse gab er wieder in ChatGPT ein und die zweite Version wurde erneut in die KI eingespeist - das führte letztlich zum finalen Text.Laut Swayne war die KI gut darin, die Kontinuität der Charaktere im Überblick zu behalten, es gelang ChatGPT auch, Wendungen der Handlung umzusetzen. Eher miserabel war die KI aber in der bekanntesten "Disziplin" von Martin, nämlich dem überraschenden Töten von Charakteren - denn in beiden KI-Romanen gab es praktisch keine Hauptfiguren, die plötzlich das Zeitliche segnen mussten.