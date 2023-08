Gegen interne Warnungen: Google baut Lebensberater für intime Fragen

Google war mit der Entwicklung von KIs sehr zurückhaltend, nach dem Start von ChatGPT fühlt man sich aber zum schnellen Handeln gedrängt. Die Experten des Unternehmens arbeiten unter anderem an einer KI, die auf intime und schwierige Lebensfragen antworten soll.

Schon heute wird unter Nutzern kontrovers darüber diskutiert, welche persönlichen Daten man Google anvertrauen sollte - schließlich kann der Konzern über E-Mails, Standorte und Internetnutzung ein umfassendes Profil zeichnen. Mit einem Blick in die Entwicklungsabteilung des Konzerns wird klar, dass die Nutzer dem Unternehmen in Zukunft noch deutlich intimere Daten anvertrauen sollen. Wie die New York Times berichtet, arbeiten die KI-Experten unter anderem daran, einen Chatbot zum Lebensberater zu machen.Laut dem Bericht nutzt Google aktuell das Unternehmen Scale AI für Tests an seinen Entwicklungen der letzten Monate in diesem Bereich. Der Auftragnehmer hat ein Team von 100 Experten zusammengestellt, die mit weiteren Mitarbeitern die Antworten des Chatbots bewerten. Unter anderem ist es demnach das Ziel, den Assistenten auf seine Fähigkeiten hin zu prüfen, intime Fragen zu Herausforderungen im Leben der Menschen zu beantworten.Googles Entscheidung, sich an der Entwicklung einer Lebensberater-KI zu versuchen, ist vor allem im Lichte der internen Diskussionen sehr interessant. Im Dezember hatten die eigenen KI-Experten des Konzerns davor gewarnt, dass ein solcher Chatbot mit deutlichen Gefahren verbunden sei. Die Nutzer könnten eine "Beeinträchtigung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens" und einen "Verlust ihrer Handlungsfähigkeit" erfahren, wenn sie den Lebensratschlägen der KI folgen.Eine Sprecherin von Google Deep Mind ist aber sehr bemüht darum zu betonen, dass die Fähigkeiten der KI in sehr viele Richtungen erprobt werden. Was davon zum Produkt wird, sei noch völlig offen: "Isolierte Stichproben von Evaluierungsdaten sind nicht repräsentativ für unsere Produkt-Roadmap."