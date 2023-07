Apple bittet iPhone-Zulieferer um rahmenlose Bildschirme

Nach der Vorabveröffentlichung eines Fotos, das angeblich die iPhone 15-Bildschirmgrößen zeigen soll , folgen nun weitere Details über Apples Display-Pläne. Der Konzern soll bei den bekannten iPhone-Zulieferfirmen bereits rahmenlose Bildschirme angefordert haben.

Kommende iPhone-Generationen mit neuer Optik

Kein Wechseln beim iPhone 15

Zusammenfassung iPhone 16/17 sollen mit extrem ausladendem Display kommen.

Apple fordert Zulieferer auf, rahmenlose Version zu entwickeln.

Edge-to-Edge-Display wurde mit iPhone X eingeführt.

Technologien TFE und UPC sollen verbessert werden.

Neuer Platz für Antennen auf Oberseite geplant.

Samsung und LG sollen OLED-Bildschirme ohne Rahmen entwickeln.

Gerüchte unbestätigt.

Das meldet das Online-Magazin AppleInsider und bezieht sich dabei auf eine vertrauenswürdige Quelle bei TheElec Demnach könnten die kommenden iPhones ein extrem ausladendes Display haben. Apple soll seine Zulieferer gegeben haben, eine Display-Version zu entwickeln, die ganz ohne den noch üblichen Frontrahmen auskommt.Allerdings muss man dazu ganz klar sagen, dass diese Entwicklungen noch ganz am Anfang stehen und wir sicherlich noch lange auf ein iPhone-Model warten müssen, das ganz auf den Rahmen verzichten kann - beim erwarteten iPhone 15 im Herbst wird das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nicht der Fall sein.Als Apple das Edge-to-Edge-Display mit dem iPhone X einführte, vergrößerte das Unternehmen den Anteil der Vorderseite des iPhones, der dem Display gewidmet ist, erheblich. Der nächste Schritt wäre es nun, noch weniger Platz durch Elemente zu verschwenden, die nicht zum Display gehören.Dem Bericht von TheElec zufolge hat Apple die Bildschirmlieferanten Samsung Display und LG Display aufgefordert, eine Version eines OLED-Displays zu entwickeln, bei der die vorderen Einfassungen komplett wegfallen.Im Rahmen der gleichen Anfrage hat Apple zudem Verbesserungen bei den Technologien Thin Film Encapsulation (TFE) und Under-Panel Camera (UPC) eingefordert. Außerdem soll ein neuer Platz für die Antennen auf der Oberseite geschaffen werden - das klingt also nach einer grundlegenden Designänderung am Aufbau der iPhones.Es heißt, dass sowohl Samsung als auch LG auf Wunsch von Apple an OLED-Bildschirmen ohne Rahmen arbeiten. Bestätigen lassen sich diese Gerüchte jedoch nicht.