Später: Aus dem üblichen Startdatum wird beim iPhone 15 wohl nichts

Die allermeisten iPhone Modelle hatten ihren Verkaufsstart im September. Jetzt kündigt sich an, dass die iPhone 15-Familie wohl mit Verspätung ankommt. Aktuell mehren sich die Hinweise, dass Apple dem bewährten Lauch-Rhythmus in diesem Jahr nicht folgen kann.

Experte: iPhone 15-Familie erst im Oktober

Zusammenfassung iPhone 15 Familie könnte erst im Oktober erscheinen

Länge der Verschiebung nicht genau bekannt

Analyst beruft sich auf Kontakte in Apples Lieferkette

Verzögerung würde Umsatz in neues Quartal verschieben

Finanzexperten passen Prognosen für Septemberquartal an

Den aktuell jüngsten Hinweis auf Verzögerungen beim Start der iPhone 15-Familie liefert ein bekannter Experte. Wamsi Mohan, bei der Bank of America (BoA) verantwortlich für globale Marktanalyse, hatte in einer Nachricht an Investoren angemerkt, dass Apple sein neues Smartphone-Line-up in diesem Jahr erst im Oktober in den Verkauf bringen kann.Warum interessieren sich Investoren so für eine Verschiebung? Apples Geschäftsjahr endet im September und wird üblicherweise durch Vorbestellungen und Verkäufe der neuen iPhones abgerundet. Sollte das iPhone 15 wie vorausgesagt verspätet eintreffen, rutscht dieser Umsatz damit in das neue Quartal von Oktober bis Dezember.Die Konsequenz: Mohan und andere Finanzexperten passen ihre Prognosen für das kommende Septemberquartal um fast 5 Milliarden nach unten an. Aktuell möchte der Analyst sich nicht auf eine genaue Länge der Verschiebung festlegen, spricht aber davon, dass der Verkauf des iPhone 15 wohl "mehrere Wochen" verspätet starten könnte.Wie 9to5Mac in seinem Bericht anmerkt, kann Mohan auf eine gute Treffsicherheit bei früheren Vorhersagen verweisen. Der Analyst hatte im März 2020 mitgeteilt, dass mit dem Verkauf des iPhone 12 nicht vor Oktober zu rechnen sei - und damit recht behalten. Auch seine aktuelle Prognose stützt Mohan nach eigener Aussage wieder auf "Kontakte in Apples Lieferkette".