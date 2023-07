Bild zeigt deutlich dünnere Ränder beim iPhone 15 - und Dynamic Island

Noch sind die von Apple geplanten Änderungen für das iPhone 15 ein Geheimnis. Doch jetzt gibt es wieder einen Leak, der ein schon älteres Gerücht bezüglich des neuen Geräte-Designs betrifft: Bilder weisen auf dünnere Ränder bei einigen Modellen hin.

Display-Gläser und Schutzfolien verraten Geheimnis

Schlanke Ränder

CAD-Zeichnungen

Das Bild stammt aus den Reihen eines Zulieferers und zeigt insgesamt acht Display-Gläser und Schutzfolien, die für die iPhone 15-Familie bestimmt sein sollen. Gepostet hat das Bild der bereits bekannte Leaker Ice Universe bei Twitter ( @UniverseIce ).Dieses Foto deutet darauf hin, dass Apple beim iPhone 15 zumindest bei einigen Modellen nun im Vergleich zu den aktuellen Modellen dünnere Ränder vorstellen wird.Auffällig ist, dass die Bildschirme der iPhone 15 Pro-Modelle im Vergleich zu den anderen beiden Varianten deutlich schlankere Ränder haben. Bereits März behauptete Ice Universe, dass das iPhone 15 Pro Max die dünnsten Ränder haben wird, die bisher bei einem Smartphone zu finden sind.Ice Universe hatte zudem bereits im Februar angebliche CAD-Zeichnungen vom iPhone 15 in die Hände bekommen und veröffentlicht. Alle bisherigen Informationen passen zusammen.Interessant ist noch ein zweites Detail. Am Display des iPhone 15 sieht man keine Aussparung, was ein anderes Gerücht bekräftigt: Vergangenes Jahr äußerte der Display-Analyst Ross Young die Vermutung, dass das Dynamic Island-Feature, das ursprünglich mit den iPhone 14 Pro-Modellen eingeführt wurde, auf die gesamte iPhone 15-Reihe ausgeweitet werden würde. Dazu müsste Apple die Aussparungen im iPhone-Display modifizieren, um das UI-Feature implementieren zu können.Zur Glaubwürdigkeit der Gerüchte kann man nicht viel sagen. Ice Universe hat eine gute Erfolgsbilanz bei seinen bisherigen (iPhone-) Leaks. Bekannt wurde er unter anderem durch die passende Vorhersage einer kleineren Kerbe beim iPhone 13. Dennoch werden wir es nicht mit Sicherheit wissen, bis Apple die neuen iPhones im Herbst offiziell zeigen wird.