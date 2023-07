Das übertrifft alle bisherigen Rekorde bei Weitem. Ein originalverpacktes iPhone aus dem Jahr 2007 wurde bei einer Auktion zum Preis von 190.000 US-Dollar versteigert. Kurios: Der neue Spitzenpreis wurde erzielt, weil es sich um die Variante mit weniger Speicher handelt.

iPhones sind in bestimmten Kreisen sehr begehrte Sammlerstücken. Wie üblich, entscheiden dabei Zustand des Geräts und der Verpackung über den Wert, auch eine unbeschädigte Verschweißung kann den Preis deutlich in die Höhe schnellen lassen. Bei einer Auktion (via Neowin ), bei der ein neuer Rekordpreis von über 190.000 US-Dollar erzielt wurde, waren alle diese Faktoren makellos. Am Ende war es aber der interne Speicher, der genau dieses Modell zu etwas Besonderem macht.Bei den bisherigen Versteigerungen wurden immer iPhone-Modelle mit 8 GB Speicher angeboten. Eine neue Spitzenmarke hatte dabei eine Auktion am Anfang des Jahres mit 63,356 US-Dollar erzielt, davor war im letzten Jahr ein Modell mit seltenem Sticker auf der Verpackung für über 40.000 US-Dollar unter den Auktionshammer gekommen. Die Besonderheit beim neuen Rekordhalter: Es handelt sich um eine 4-GB-Variante des iPhones der 1. Generation, die in begrenzter Stückzahl produziert wurde. Apple hat nach schlechten Verkaufszahlen des Modells mit weniger Speicher dessen Produktion noch im Jahr 2007 gestoppt und bot danach nur noch das Modell mit 8 GB an, später wurde dann noch ein Modell mit 16 GB eingeführt. Dieser Umstand sorgt dafür, dass das Modell mit dem geringsten Speicher zu den iPhones gehört, die heute noch deutlich seltener zu finden sind.Wie die Auktionsseite LCG Auctions beschreibt, setzt sich der Endbetrag von 190.372,80 US-Dollar aus dem Endgebot und einer Auktionsgebühr zusammen. Das letzte Gebot lag bei exakt 158.644 Dollar und wurde von einem anonymen Bieter abgegeben. "Die Vorgeschichte des Telefons ist makellos, da der Besitzer Teil des ursprünglichen Entwicklerteams bei Apple war, als das iPhone auf den Markt kam. Sammler und Investoren werden sich schwertun, ein besseres Exemplar zu finden", so das Auktionshaus.