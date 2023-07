FritzFon-App mit neuen "Tricks": Türsprechstellen mit iPhone bedienen

AVM startet ein interessantes Update für alle FritzBox-Besitzer, die auch die FritzFon-App für das iPhone nutzen. Mit der neuen Version kann man jetzt eine Sprachverbindung zu unterstützten Türsprechstellen herstellen, also beim Türklingeln ans Handy gehen.

Das Unternehmen hat ein Update für die "FritzApp Fon" bereitgestellt. Wer eine FritzBox nutzt und ein iPhone besitzt, kann ab sofort die neue FritzApp Fon-Version 5.3.0 herunterladen . Nutzer sollten das Update jetzt nach und nach automatisch erhalten, können es aber auch manuell aus dem App Store laden.Die Änderungen halten sich in Grenzen, das Changelog ist verhältnismäßig kurz.Die wichtigste Neuerung ist die Unterstützung von Sprachverbindung von Türsprechstellen. Das funktioniert zum Beispiel mit den DECT-Türsprechanlagen des Herstellers Telegärtner. Nutzer benötigen dafür auf ihrem Router mindestens FritzOS 7.55. Dazu wird die DECT-Anlage über die FritzBox im Netzwerk hinzugefügt, das funktioniert bereits seit FritzOS 7.10. Mit der "FritzApp Fon" lässt sich dann vom Handy aus die Sprechanlage beantworten. Details zu den unterstützten Geräten und zur Ersteinrichtung findet man bei AVM Neben dieser neuen Funktion gibt es noch eine Fehlerbehebung. AVM hat ein Problem behoben, das unter Umständen dazu führte, dass Sprachnachrichten teilweise von nicht ausgewählten Rufnummern angezeigt wurden.Sicherheitsrelevante Änderungen werden in den Release-Notes nicht genannt. AVM empfiehlt jedoch allen Nutzern, das Update schnellstmöglich zu installieren. Über die App können eingehende Anrufe angenommen und ausgehende Telefonate getätigt werden. Mit der App lässt sich ein Smartphone oder auch Tablet dafür per WLAN mit der FritzBox verbinden und dann wie ein Festnetztelefon nutzen. Voraussetzung für die Verbindung zwischen Smartphone und FritzBox ist iOS 14 und FritzOS 6.50 oder neuer.