Windows-Nutzer plagen Probleme durch träge Intel-PCs mit Alder Lake

Intels Hybrid-Chips bringen teilweise nicht die erwartete Leistung. Mit diesem Phänomen hat sich der YouTuber Bryan B. alias Tech YES City beschäftigt und einige signifikante Unterschiede bei Windows 10 und Windows 11 mit den Alder-Lake-CPUs entdeckt.

Intel

Hybrides x86-CPU-Design

Änderungen bei den Treibern

Zusammenfassung Intel Hybrid-Chips bringen teilweise nicht die erwartete Leistung.

Unterschiede bei Windows 10 und 11 mit Alder Lake-CPUs entdeckt.

Änderungen, die zu Latenz- und Leistungsproblemen führen.

Windows 11 nicht immun gegen Leistungsschwächen.

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Neowin hervor. Tech YES City hat sich dabei in mehreren Videos mit den Intel-Prozessoren der 11. Generation beschäftigt.Mit diesen Alder Lake-Chips hat Intel auf ein hybrides x86-CPU-Design umgestellt. Dazu wurden durch Intel auch einige Änderungen an anderen Komponenten vorgenommen, die als "Uncore"-Teil des Prozessors oder auch als System Agent bezeichnet werden, und die Northbridge, also einen Teil der PC-Hauptplatine umfassen.Eine dieser Änderungen führt laut dem Bericht des YouTubers allerdings zu Latenzproblemen und einer allgemein trägen Leistung bei den Intel Hybrid-Prozessoren.Anhand von Latenztests zeigt der YouTuber, dass das Problem in den meisten Fällen unter Windows 10 besonders stark ausgeprägt ist. Windows 11 ist dabei nicht völlig immun gegen diese Leistungsschwächen, allerdings sollen sich dort schon die gemeinsamen Bemühungen von Microsoft und Intel zur Optimierung von Thread Director für die Hybrid-Prozessoren ausgezahlt haben.Tech YES City hatte dazu bei seinen Kontakten aus der Branche nachgebohrt, die ihm erklärten, dass das Problem anscheinend eine Folge des I/O-Treibers des System Agents ist, der bei den Intel-Chips der 12. und 13. Generation so nicht mehr zum Einsatz kommt.In der Beschreibung des YouTube-Videos heißt es dazu: "Ich dachte immer, Intels CPUs wären flott, tatsächlich wären sie die flottesten der flottesten, sogar im Vergleich zu Ryzen, wo AMD über die Jahre eine Menge mit ihrer Latenz verbessert hat. Mit dem Aufkommen der 12. Generation der Alder Lake und der 13. Generation der i9-12900k bzw. 13900K CPUs hat Intel jedoch etwas weggenommen - und zwar haben sie den I/O-Treiber direkt von der CPU entfernt (das wurde mir von mehreren Quellen gesagt), und das war der genaue Grund, warum Latenzprobleme bei diesen CPUs für Windows-Nutzer aufgetreten sind."Um die Gültigkeit des wahrgenommenen Unterschieds zu testen und zu verstehen, verglich Brian B. seinen Core i9-10850K der 10. Generation (Comet Lake-S) mit dem Raptor Lake-S i9-13900K (13. Generation). In einigen Fällen, wie z.B. bei der DPC-Latenz (Deferred Procedure Call), ist die Leistung unter Windows 11 und 10 gleich schlecht.Auch in anderen Fällen zeigte die neuere Raptor Lake-CPU eine schlechte Leistung. Einige der Leistungsunterschiede, die hier zu sehen sind, könnten auch mit den Unterschieden in der Core-to-Core-Latenz (c2c) von Raptor Lake im Vergleich zu Comet Lake zu tun haben.