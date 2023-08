Im Ticktack der Prozessor-Upgrades steht bei Intel in diesem Herbst ein Refresh der Raptor-Lake-CPUs an. Jetzt will ein Bericht Auskunft zu den finalen Spezifikationen geben können. Intel-Core-i-14000-Chips kommen mit bis zu 6 GHz, ein Modell bekommt mehr Kerne.

Intel Core i14000-Chips: Taktfrequenzen bis zu 6 GHz

Intel Core i5-14600K Intel Core i7-14700K Intel Core i9-14900K Package LGA 1700 P-Cores 6 8 8 E-Cores 8 12 16 TDP 125 Watt Basis-Kernfrequenz 3,5 GHz 3,4 GHz 3,2 GHz Intel Thermal Velocity Boost-Frequenz Keine Angabe Keine Angabe 6,0 GHz Intel Turbo-Boost-Max-Technik 3.0 Keine Angabe Ja Ja Intel TBMT3-Frequenz Keine Angabe 5.6GHz 5.8GHz P-Kern max. Turbo-Frequenz 5,3 GHz 5,5 GHz 5,7 GHz E-Kern max. Turbo-Frequenz 4,0 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz Intel Smart-Cache 24 MB 33 MB 36 MB

Refresh der Raptor Lake-S CPUs im Oktober

Quelle gibt Auskunft zu Spezifikationen

Intel Core i9-14900K mit 6,0 GHz Taktfrequenz

Core i7-14700K mit 8P/12E-Kernen-Layout

Core i5-14600K mit 6P/8E-Kernen-Layout

Keine neue Architektur, mehr Intel Smart Cache und höhere Taktrate

Aktuell deuten alle Zeichen auf einen Start des Raptor Lake-S Refresh, also der Intel Core Prozessoren der 14. Generation, im Oktober. Mit dabei sind unter anderem drei neue Produkte der "K"-Serie, bei denen es sich wohl um die Modelle Core i5-14600K, Core i7-14700K und das Flaggschiff Intel Core i9-14900K handelt. Die chinesische Website Benchlife (via Golem ) will jetzt Auskunft zu den finalen Spezifikationen der K-Chips geben können.Der Namenszusatz Refresh weist natürlich darauf hin, dass hier keine neue Architektur zum Einsatz kommt. Vielmehr liegt der Unterschied zwischen Raptor Lake-S Refresh und Raptor Lake-S diesmal in der Erhöhung der E-Cores und des Intel Smart Cache (Core i7 und Core i9) sowie einer leichten Anpassung der Prozessor-Taktrate. Benchlife (Quelle chinesisch) ergänzt, dass die höchste Taktfrequenz (P-Core) des Intel Core i9-14900K aktuell bei 6,0 GHz liegt (Thermal Velocity Boost). Damit liegt man auf Augenhöhe mit dem Vorgänger, allerdings liegt die maximale Taktfrequenz ohne Boost wohl 300 MHz höher.Die größte Veränderung im Aufbau erfährt im Generationsvergleich der Intel Core i7-14700K. Im Gegensatz zum Vorgänger i7-13700K soll die Zahl der E-Cores um vier ansteigen, damit setzt der Chip auf ein Layout mit 8P-Kernen und 12 E-Kernen. Beim Intel Core i5-14600K setzt man demnach auf einen 6P/8E-Aufbau.