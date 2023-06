Sky Wow startet werbebasierte Schiene und "neues" Premium-Abo

Vor einiger Zeit hat Netflix sein Werbe-Abo gestartet und auch wenn es derzeit nicht ganz klar ist, ob und wie erfolgreich das ist: Es gibt weitere Streaming-Anbieter, die diesem (nicht von Netflix erfundenen) Beispiel folgen. Nun hat Sky einen ähnlichen Schritt bekannt gegeben.

Bisheriges Wow wird zu Wow Premium

Zusammenfassung Netflix mit Werbe-Abo, Sky folgt: Wow umbenannt, Werbebasiertes Abo eingeführt.

Wow Premium für 10-15 Euro, Reklame-Abo für 5 Euro günstiger.

Premium-Streams in 1080p, Reklame-Abo nur in 720p und Stereo-Sound.

Kein Werbe-Abo für Sport-Paket (30 Euro/Monat).

Bestandskunden werden auf Premium-Abo upgegradet.

Reklame-Abo nur ein Stream, kein 4K, HDR, Dolby Atmos.

Unterbrechungen möglich.

Sky Deutschland

Mitte 2022 hat Sky mitgeteilt, dass man das bislang als Sky Ticket bekannte Streaming-Angebot zu Wow umbenennt, ziemlich genau ein Jahr später folgt nun die nächste Anpassung. Wie Sky bekannt gegeben hat (via Caschy ) erweitert man sein Angebot um eine neue werbebasierte Schiene, bei der man nicht nur vor den Inhalten Reklame zu sehen bekommt, sondern auch mit Unterbrechungen leben muss.Wer keine Werbung sehen will, der kann zum bisherigen Wow-Abo greifen. Dieses nennt sich künftig Wow Premium, hier ändert sich aber im Wesentlichen nur der Name. Bei den bisherigen Bestandskunden erfolgt ein Quasi-Upgrade auf den neuen Namen, technisch ändert sich hier nicht viel (1080p mit einer eher bescheidenen Bitrate). Auch beim "neuen" Premium ist nichts von 4K, HDR oder Dolby Atmos zu sehen bzw. hören.Wer ein neues Werbe-basiertes Abo abschließt oder dazu wechselt, der muss mit spürbaren technischen Downgrades leben: Denn statt zwei parallelen Streams bekommt man nur noch einen, die Auflösung sinkt von 1080p auf alles andere als zeitgemäße 720p. Statt 5.1-Surround bekommen Werbe-Seher nur Stereo-Sound.Preislich ist das Werbe-Abo stets um fünf Euro günstiger zu haben. Regulär bekommt man Wow Serien für monatliche 9,99 Euro, für das "Filme & Serien"-Paket bezahlt man regulär 14,98 Euro.Das Werbe-Abo gilt offenbar nicht für das Sport-Paket von Wow, das ist auch mit 29,99 Euro pro Monat das teuerste Angebot im Wow-Portfolio. Da dieses vor allem Live-Sport bietet, wäre eine Integration von Reklame wohl auch zu aufwendig, weshalb sich hier nichts ändert.