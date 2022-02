Honor teasert Launch an: Magic 4-Serie wird auf dem MWC präsentiert

In wenigen Tagen findet der MWC in Barcelona statt. Die Tech-Welt schaut gespannt nach Barcelona, um eines der größten Events des Jahres mitzuerleben. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Honor kündigte der Hersteller nun die offizielle Vorstellung der Honor Magic 4-Serie an.

Honor Magic 4 ist ein kleines Geheimnis

Honor

Honor ist seit einiger Zeit kaum zu bremsen. Die Abspaltung von Huawei hat das Unternehmen beflügelt und seitdem kann das Unternehmen endlich wieder Handys mit Google-Diensten anbieten. Auf dem MWC 2022, der vom 28. Februar bis zum 3. März in Barcelona stattfindet, erhalten wir endlich den ersten Blick auf die Honor Magic 4 Serie.Der Teaser gibt allerdings noch nicht viel preis. Zu sehen ist vor allem eine Kameralinse, welche die Hauptkamera darstellen dürfte. Was wir allerdings mit Gewissheit sagen können, der Termin des Launch-Events steht fest. Direkt zu Beginn des Events, am 28. Februar, stellt Honor das neue Flaggschiff offiziell vor und zwar direkt um 13:00 Uhr.Wo wir eben schon beim Thema Kamera waren: Ob sich diese auf einer Kamerainsel befindet oder, wie beim Samsung Galaxy S22 Ultra , in das Gehäuse eingelassen ist, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Leaks oder Gerüchte zum neuen Honor Flaggschiff blieben nämlich bisher größtenteils aus und so ist das Smartphone ein kleines Mysterium.Während das Honor Magic 4 kaum für Aufsehen sorgt, hat der Hersteller mit dem Honor 50 einen wahren Coup gelandet. Der Midranger war das erste Smartphone seit der Abspaltung von Huawei und erschien endlich wieder mit Google-Diensten. Dementsprechend sind wir gespannt, was Honor beim Magic 4 aus dem Ärmel schüttelt, um die Massen zu begeistern.Wir berichten in diesem Jahr natürlich direkt vom MWC. Schaut also gerne rein, wenn Ihr Euch für die neueste Technik interessiert. Natürlich berichten wir auch über das Honor Launch-Event, seid also gespannt, was sich der Hersteller so einfallen lässt. Ob das Smartphone allerdings einen zweiten Blick wert ist, muss sich erst noch zeigen.