Tesla entwickelt einen Minibus und dazu ist ein erstes Video geleakt

Tesla hat sein Produktportfolio in den vergangenen Jahren erweitert und hat zu seinen Pkw einen Pickup-Truck sowie einen Sattelschlepper hinzugefügt. Ein weiteres neues Gefährt könnte bzw. dürfte in Zukunft dazukommen: ein Minibus. Dazu gab es nun den Leak eines Prototyps.

Tesla-Minibus für Boring-Tunnel

The Boring Company

Tesla und Elon Musk haben ihre Pläne bereits vor vielen Jahren vorgestellt, denn im Rahmen des so genannten "Tesla Master Plan Part 2" hat der Chef des Elektroautobauers im Jahr 2016 zwei neue Fahrzeugsegmente gesprochen - eine dieser Ankündigungen hat man auch schon (in zweifacher Hinsicht) umgesetzt.Musk sagte damals: "Neben den Consumer-Fahrzeugen werden noch zwei weitere Arten von Elektroautos benötigt: schwere Lkw und Transporter für den Stadtverkehr mit hoher Personendichte. Beide befinden sich bei Tesla in einem frühen Entwicklungsstadium und sollten nächstes Jahr vorgestellt werden können. Wir glauben, dass der Tesla Semi die Kosten für den Gütertransport erheblich senken wird, während er gleichzeitig die Sicherheit erhöht und das Fahren richtig Spaß macht."Mit dem Sattelschlepper Tesla Semi und dem Cybertruck hat Tesla das Schwerverkehrssegment bereits bedient, der Personentransporter hat sich bisher aber nicht blicken lassen. Bis jetzt. Denn offenbar entwickelt Tesla gemeinsam mit der Boring Company, also dem Tunnelbau-Startup von Elon Musk, einen Van oder Minibus.Und diesen "People-Mover", wie Electrek schreibt, hat nun ein Content Creator aus Las Vegas filmen können. Die Zocker-Metropole ist hier kein Zufall, da in deren Untergrund die Boring Company ein neuartiges Tunnel-Transportsystem entwickelt. Die Echtheit des Videos kann derzeit nicht verifiziert werden, der (offenbar noch sehr frühe) Prototyp erinnert aber durchaus an ein von Tesla veröffentlichtes Konzeptbild.Auch wenn die Authentizität derzeit nicht bestätigt werden kann, so gab es zuletzt mehrere Gerüchte, dass Tesla für Boring einen Prototyp entwickelt. Dieser ist zunächst für den Einsatz in den Tunneln gedacht, man kann aber wohl davon ausgehen, dass Tesla diesen später auch als Straßenvariante anbieten wird.Man kann natürlich diskutieren, welchen Sinn es hat, einen autonom fahrenden Minibus unter die Erde zu packen statt auf eine Lösung zu setzen, die seit vielen Jahrzehnten bewährt ist, nämlich U-Bahnen.