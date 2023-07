Tesla meldet neues Rekordquartal: Preissenkungen zahlen sich aus

Der amerikanische Elektroautobauer Tesla hat nach eigenen Angaben im zweiten Quartal 2023 so viele Fahrzeuge ausgeliefert, wie noch nie in einem zweiten Quartal seit seinem Bestehen. Dies ist wohl vor allem auf die zuletzt umgesetzten Preissenkungen zurückzuführen.

Erwartungen der Analysten übertroffen, Model S & X kaum gefragt

Zusammenfassung Tesla liefert im 2. Quartal 2023 466.140 Fahrzeuge aus.

Durch Preissenkungen angekurbelte Nachfrage.

Gewinnmargen schrumpfen, Wachstum wird über Gewinn gestellt.

Neue Rekordverkaufszahlen für China erwartet.

Model 3 und Model Y am gefragtesten.

Model S und Model X nur 19.225 Auslieferungen.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters meldete Tesla am Sonntag, dass man im zweiten Quartal 2023 weltweit insgesamt 466.140 Neuwagen ausgeliefert hat. Dies entspricht einem Wachstum von rund 10 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Quartal und einem Plus von 83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Marktbeobachter waren davon ausgegangen, dass Tesla die Marke von 450.000 Fahrzeugen in der Zeit von April bis Juni 2023 nicht übertreffen würde. Dass Tesla nun doch die Prognosen merklich übertreffen konnte, soll vor allem durch die mithilfe von Preissenkungen angekurbelte Nachfrage zu erklären sein.Tesla hatte Ende 2022 begonnen, mit strategischen Preissenkungen dafür zu sorgen, dass sich mehr Kunden die Fahrzeuge des Unternehmens leisten können. Gleichzeitig begann man aber auch, schrumpfende Gewinnmargen in Kauf zu nehmen. Tesla-Chef Elon Musk hatte im April zuletzt verlauten lassen, dass man das Wachstum der Verkaufszahlen vorerst über den Gewinn stellen werde, um so auf die schwächelnde Wirtschaft und den zunehmenden Konkurrenzkampf zu reagieren.Vor allem in China profitiert Tesla von den Auswirkungen seiner Preissenkungen, sodass dort neue Rekordverkaufszahlen erwartet werden. Die Marktbeobachter gehen davon aus, dass Tesla auch in den kommenden Quartalen von der erhöhten Nachfrage infolge der Preissenkungen profitieren wird.Besonders gefragt sind nach wie vor das Tesla Model 3 und das Tesla Model Y. Der Kompaktwagen und das SUV wurden weltweit laut dem Unternehmen im zweiten Quartal 2023 insgesamt 446.915 Mal ausgeliefert, während die teureren Modelle Tesla Model S und Tesla Model X innerhalb der Zeit von April bis Juni nur insgesamt nur auf 19.225 Auslieferungen kamen.