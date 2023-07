OpenKylin: Chinas hausgemachter Windows-Ersatz erreicht Version 1.0

Chinas Windows-Alternative hat jetzt Version 1.0 erreicht. Anlässlich einer Entwicklerkonferenz wurde das Betriebssystem OpenKylin, das mit Unterstützung der Regierung entwickelt wird, jetzt erstmals offiziell auf den Markt gebracht.

Oberfläche UKUI erinnert in vielerlei Hinsicht stark an Windows

Zusammenfassung OpenKylin 1.0 wurde offiziell auf einer Entwicklerkonferenz vorgestellt.

Linux-basiertes Betriebssystem, das von der chinesischen Regierung unterstützt wird.

UKUI-Oberfläche orientiert sich an Windows 10/11, mit Taskview-Modus und Seitenleiste.

Software-Store bietet über 1000 Programme, ab Werk sind Firefox, WPS Office, Vim und weitere Anwendungen enthalten.

ISO-Dateien stehen zum Download bereit, unterstützt auch RISC-V- und ARM-Plattformen.

Ziel: Abhängigkeit von ausländischer Software wie Windows und Mac OS verringern.

OpenKylin

Wie chinesische Medien berichten, wurde OpenKylin 1.0 gestern auf der Conference on the Operating System Industry 2023 offiziell veröffentlicht. Das Linux-basierte Betriebssystem wird von der Firma Kylinsoft vorangetrieben, die 2020 als Teil eines staatlichen IT-Konzerns aus zwei kleineren Softwarefirmen entstanden ist.OpenKylin basiert auf dem Linux Kernel 6.1 mit Langzeitunterstützung und nutzt eine als UKUI bezeichnete grafische Benutzeroberfläche, wobei die Abkürzung für "Ultimate Kylin User Interface" steht. Diese übernimmt natürlich sämtliche GUI-basierte Nutzerinteraktion und erweitert die Funktionalität mit einer Ladung ab Werk enthaltener Anwendungen.Die Oberfläche bietet ein Design, das sich offensichtlich in vielerlei Hinsicht an Windows orientiert, inklusive einer hellen Startleiste mit System-Tray und simpel gestaltetem Startmenü. Außerdem gibt es einen Taskview-Modus, der einen schnellen und einfachen Überblick über alle geöffneten Fenster ermöglicht, wobei auch mehrere Desktops geboten werden.In der Taskleiste bietet OpenKylin auch noch eine Art Seitenleiste, in der Benachrichtigungen auflaufen, Schnelleinstellungen und die Lautstärkeregelung zugänglich sind, wie Screenshots des Blogs It's FOSS zeigen, wo man das Betriebssystem bereits mit englischer Spracheinstellung in einer Virtual Machine näher angesehen hat. Optisch erinnert das Ganze doch sehr deutlich an Windows 10 bzw. Windows 11, was bis zu einem gewissen Grad sicherlich beabsichtigt ist.Über einen lediglich als Software-Store bezeichneten App-Store werden für OpenKylin auch diverse zusätzliche Anwendungen zur einfachen Installation angeboten. Insgesamt sollen mehr als 1000 Programme auf diesem Weg zugänglich sein. Ab Werk sind Mozilla Firefox , WPS Office, Vim als Texteditor und einige andere einfache Anwendungen wie eine Wetter-App und ein Video-Player enthalten.OpenKylin steht in Form von ISO-Dateien zum Download bereit, wobei neben den üblichen x86-basierten Prozessoren von Intel und AMD auch eine Reihe von RISC-V- und ARM-Plattformen unterstützt werden. Hauptzweck von OpenKylin ist es natürlich, dass man sich in China weniger von ausländischer Software wie Windows und macOS abhängig machen will.