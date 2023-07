Threads: Bei Account-Löschung ist auch das Instagram-Konto weg

Unter den zahlreichen Nutzern, die Metas Twitter-Konkurrent Threads derzeit dazugewinnt, dürften sich viele befinden, die einfach nur mal einen Blick auf die Plattform werfen wollen. Eine anschließende Löschung des Accounts ist aber kaum möglich.

Man arbeitet dran

Zusammenfassung Threads-Account ist Teil des Instagram-Accounts, Löschung nur möglich durch Löschen des Instagram-Accounts.

Adam Mosseri: Threads-Konto deaktivieren, privat stellen oder Beiträge manuell löschen.

Meta versucht von Twitter-Chaos zu profitieren, Nutzerzahlen wachsen schnell.

Ob Threads sich dauerhaft etablieren kann, erst in einigen Monaten zu sehen.

Anwender überrascht, dass kein separates Threads-Konto.

Kaum jemand liest Kleingedruckte bei Anmeldung.

So tauchten bereits die ersten Wortmeldungen von Anwendern auf, die etwas überrascht davon sind, dass ihr neu eingerichteter Threads-Account gar kein separates Konto ist. Vielmehr ist das Threads-Profil lediglich ein Teil des Instagram-Accounts des jeweiligen Nutzers. Und das hat entsprechende Konsequenzen, wenn man sich entscheidet, die Plattform nach einem ersten Test dann doch nicht mehr nutzen zu wollen.Eine komplette Löschung des einmal aktivierten Thread-Profils ist nur möglich, wenn der jeweilige User gleich seinen gesamten Instagram-Account löscht. Dies wird in den Datenschutzrichtlinien, die Meta zum Start der neuen Plattform veröffentlichte, durchaus klargestellt - da aber kaum jemand aufmerksam das Kleingedruckte bei der Anmeldung zu einem solchen Dienst liest, kommt es dann eben zu entsprechender Verwirrung.Instagram-Chef Adam Mosseri verwies gegenüber dem US-Magazin TechCrunch darauf, dass Nutzer ihr Threads-Konto zumindest deaktivieren können. Das habe dann zur Folge, dass Profil-Informationen und gepostete Inhalte versteckt sind und von anderen Nutzern nicht mehr gesehen werden können. Die Alternative besteht darin, das Profil auf privat zu stellen oder die Beiträge einzeln manuell zu löschen. Mosseri machte Nutzern, die es gern aufgeräumt haben, aber zumindest insofern Hoffnung, dass man "nach einer Möglichkeit sucht, das Threads-Konto separat zu löschen".Letztlich ist dies ein weiterer Punkt, an dem sich zeigt, dass man bei Meta wohl einen ziemlichen Schnellschuss hingelegt hat, um irgendwie von der neuesten Chaos-Welle bei Twitter zu profitieren. Aktuell wachsen die Nutzerzahlen schnell, was aber auch auf die umfangreiche Berichterstattung zurückzuführen ist. Ob Threads sich tatsächlich dauerhaft als Social-Media-Plattform in größerem Umfang etablieren kann, wird sich wahrscheinlich erst in einigen Monaten zeigen.