Mehr Amazon Lieferroboter in den USA, Elektrofahrzeuge im Ruhrgebiet

Amazon ist mittendrin im großen Prozess, seine Auslieferungen um­zu­stel­len. In Deutschland startet dazu das bisher größte Arsenal mit Elek­tro-Lieferwagen; in den USA bekommen weitere Metropolen den Lie­fer­roboter Scout

Die Fahrzeuge sind dabei aber nur der Anfang

Lieferroboter in den USA

Welche Vorteile das Premium-Angebot bringt

30 Tage lang kostenlos testen

Amazon

Es geht dabei nun um die sogenannte "letzte Meile", bei der Amazon ansetzt. Damit wird in der Logistik der finale Lieferabschnitt bis zur Zustellung bezeichnet. Im Ruhgebiet, genauer gesagt in Essen, hat der Konzern für die Auslieferung nun bereits rund 150 Elektrofahrzeuge im Einsatz , die täglich Waren zu den Kunden bringen. In Bochum sind es noch einmal 40 Fahrzeuge.Auf dem Gelände des Verteilzentrums Essen wurde dazu bereits eine Ladeinfrastruktur mit 340 Ladestationen aufgebaut. An keinem anderen Standort in Europa werden laut Amazon mehr Ladeplätze eingesetzt - und sie sind schon bereit für eine Aufstockung der Flotte.Amazon engagiert sich für eine nachhaltige Zukunft: Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis 2040 CO2-neutral zu sein. Bis 2025 sollen in allen Geschäftsbereichen 100% erneuerbare Energien eingesetzt werden. Insgesamt hat Amazon 100.000 Elektro-Lieferfahrzeuge bestellt, um der Verpflichtung nachzukommen.In den USA geht es derweil weiter mit der Lieferung mit dem kleinen Roboter Scout . Die autonome kleine Liefereinheit fährt zum Beispiel in Innenstädten zu einem Kunden, der sich dann seine Bestellung aus dem kleinen Transporter nehmen kann. Der Scout war bislang bei Seattle, in Washington sowie in Kalifornien im Einsatz. Hinzukommen nun laut dem Online-Magazin TechCrunch in Kürze Atlanta im US-Bundesstaat Georgia und Franklin, Tennessee. Ob es auch Planungen gibt, Scout in Deutschland einzusetzen, ist nicht bekannt (via Amazon Watchblog