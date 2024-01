Reddit geht tatsächlich an die Börse. Nachdem sich schon lange ent­sprech­ende Pläne andeuteten, hat das Unternehmen jetzt nach einem US-Medienbericht mit den Vorbereitungen für den Börsen­gang begon­nen. Damit kann man bald Aktien der "Startseite des Internets" kaufen.

Dieses Mal soll es wirklich so weit sein

Wird Reddit jetzt selbst zum Meme-Stock?

Zusammenfassung Reddit plant Börsengang laut US-Medienbericht

Aktienkauf der Plattform bald möglich

IPO möglicherweise schon im März

Anmeldung bei SEC erfolgte Ende 2021

Offizieller Antrag Ende Februar 2024 geplant

Rund 10 Prozent Aktienanteil für IPO vorgesehen

Unternehmensbewertung und Umsetzung noch unsicher

Reddit kämpft mit Kontrolle und Profitabilität

Mögliche Einordnung als "Meme-Stock" durch Börsengang

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hat Reddit inzwischen konkrete Pläne für seinen Börsengang entwickelt. Das sogenannte Initial Public Offering (IPO) soll demnach bereits im März erfolgen. Dies behaupten Quellen aus dem Umfeld der Firma, die das Vorhaben angeblich schon seit gut drei Jahren verfolgen.Es wäre das erste Mal seit 2019, dass eine größere Social-Media-Plattform an die Börse geht, nachdem damals zuletzt Pinterest diesen Schritt unternommen hatte. Eigentlich hatte Reddit schon Ende 2021 einen Börsengang bei der zuständigen US-Behörde SEC angemeldet, will den Prozess aber erst jetzt wirklich abschließen.Dazu wird zunächst Ende Februar 2024 ein offizieller öffentlicher Antrag bei der US-Börsenaufsicht gestellt, bevor man dann ab Anfang März den Prozess der öffentlichen Investorensuche beginnt und gegen Ende März der offizielle Börsengang inklusive des Handels an der Wall Street beginnt. Reddit will den Quellen zufolge rund 10 Prozent seiner Aktien im Zuge des IPO verkaufen. Noch steht angeblich nicht fest, wie Reddit im Vorfeld des Börsengangs bewertet werden soll.Als man zuletzt Gelder von Investoren einsammelte, wurde die Firma mit rund 10 Milliarden Dollar bewertet. Aktuell ist auch nicht 100 Prozent sicher, ob Reddit seinen Plan wirklich in die Tat umsetzt, sodass es, wie bereits mehrfach zuvor, zu einer Verschiebung kommen könnte. Reddit gilt mit seinen gigantischen Diskussionsforen als zentraler Anlaufpunkt der Diskussionskultur im Internet.Seit dem Aufstieg zur "Startseite des Internets" kämpft man aber auch mit Problemen, das große Angebot der Plattform zu kontrollieren und profitabel zu betreiben. Reddit selbst könnte durch den Börsengang auch zu einem der sogenannten "Meme-Stocks" werden, also jenen Aktien, die durch viel Aufmerksamkeit in populären Reddit-Foren einen riesigen Höhenflug und manchmal auch einen ebenso schnellen Fall erlebt haben.