Minecraft wird verfilmt und Hauptrolle könnte nicht besser besetzt sein

Es ist schon länger bekannt, dass der Klötze-Hit Minecraft verfilmt werden soll, erste Berichte zu einer Kinoumsetzung des Spiels von Mojang und Microsoft gab es vor bereits zehn Jahren. Nun wird es aber langsam ernst, denn das Projekt hat einen Hauptdarsteller gefunden.

Microsoft

Jack Black wird Steve spielen

Drehstart in Neuseeland

Zusammenfassung Minecraft-Verfilmung soll kommen, erste Berichte vor zehn Jahren

Jack Black übernimmt Rolle des Hauptcharakters Steve

Bekannter Gamer Black sprach auch Bowser in Super Mario Bros-Film

Jason Momoa wirkt mit und produziert den Minecraft-Film

Emma Myers und weitere Stars sind Teil der Besetzung

Details zur Filmumsetzung und Handlung noch unbekannt

Dreharbeiten beginnen in Neuseeland, Start im April 2025

Die Rede ist hier von Jack Black, der Komiker, Schauspieler und Musiker soll laut einem Bericht von Deadline die Rolle des Steve übernehmen. Steve, der an seinem türkisfarbigen Shirt und der blauen Hose erkennbar ist, war ursprünglich einer der neun Standard-Skins für das Spiel, ist aber seither zu so etwas wie der Hauptfigur und Aushängeschild von Minecraft geworden.Jack Black ist für die Rolle fast schon prädestiniert, denn der 54-Jährige ist ein bekennender Gamer und hat zuletzt auch im Super Mario Bros-Film die Rolle des Bowser übernommen bzw. gesprochen. Black ist nicht der einzige Hollywood-Star, der an Minecraft mitwirkt, außerdem wird auch Jason Momoa im Film zu sehen sein - der Aquaman- und Game of Thrones-Star produziert den Minecraft-Film auch.Ebenfalls an Bord ist Emma Myers, die zuletzt im Netflix-Hit Wednesday zu sehen war, dazu kommen Danielle Brooks ("Orange Is the New Black") und Sebastian Eugene Hansen. Wie genau die Macher, darunter die Warner Bros. Studios, Minecraft in einen Film verwandeln wollen, ist derzeit unklar. Details zur Handlung sind bislang ebenfalls keine bekannt.Die Minecraft-Umsetzung ist aber nach wie vor eine Realverfilmung, die Dreharbeiten sollen auch bereits dieser Tage in Neuseeland beginnen. Damit erreicht der Film nach fast einem Jahrzehnt endlich den "In Arbeit"-Status, viele Jahre war das Projekt in Entwicklung - die Veröffentlichung war auch erstmals für 2019 vorgesehen - stattdessen wird der Minecraft-Film nach derzeitigem Stand im April 2025 anlaufen.