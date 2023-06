Vorsicht vor Smartphones mit dem "falschen" Ländercode: Um zum Beispiel mit einem neuen Samsung-Smartphone in Deutschland Samsung Pay einzurichten, benötigt man ein Handy mit dem entsprechenden Ländercode. Händler achten darauf aber häufig nicht.

Das kann passieren: Smartphone oder Smartwatch günstig gekauft, schnell eingerichtet und plötzlich hakt es bei Samsung Pay. Das Gerät spuckt nur Fehler aus wie "Öffnen von Samsung Wallet nicht möglich" oder "Verwenden von Samsung Pay nicht möglich - Samsung Pay wird auf ihrem Telefon nicht unterstützt".Das berichtet das Online-Magazin Teltarif . Dort ist man Kundenbeschwerden von Betroffenen nachgegangen, die, ohne es zu wissen, bei deutschen Händlern Samsung-Smartphones und Watches gekauft haben, die nicht für den deutschen Markt bestimmt waren.Der Ländercode verrät die Modelle dann zum Beispiel als Geräte für Ungarn. Teltarif berichtet dabei in einem ganz konkreten Fall von einem Kauf bei Amazon, wobei das Galaxy-Smartphone den Ländercode TMH für Ungarn aufwies. Auf Nachfrage bei der Kundenbetreuung für Samsung Pay kam dann heraus, dass der Ländercode darüber bestimmt, wie Besitzer ihre Geräte nutzen können. "Sie haben ein für Ungarn bestimmtes Handy. Damit funktioniert Samsung Pay für deutsche Kunden nicht", bekam Teltarif als Antwort."Unklar ist, warum Amazon ein solches Gerät anbietet und nicht einmal darauf hinweist, dass es sich um Importware handelt, bei der es zumindest bei einigen Diensten zu Einschränkungen kommen kann", schreibt Teltarif.Das Ganze ist für den Kunden ärgerlich und vorab nicht ersichtlich. Es handelt sich aber nicht um seltene Ausnahmen. Auch Anbieter wie 1&1 lieferten Geräte mit Ländercode aus, die in Deutschland zu Einschränkungen führten. Ebenso gibt es Berichte von Nutzern in der Schweiz, die dort ein Samsung-Smartphone mit einem falschen Ländercode erhalten haben.