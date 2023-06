Selbstreparatur: Samsung startet Ersatzteilverkauf in Deutschland

Der südkoreanische Elektronikgigant Samsung erweitert sein Programm für den Vertrieb von Ersatzteilen für Smartphones und andere Mobilgeräte jetzt auch auf Europa. Auch in Deutschland können wir somit ab sofort auf ganz offiziellem Wege Teile für die Selbstreparatur erwerben.

Kooperation mit Ersatzteil-Vertriebspartnern

Zusammenfassung Samsung erweitert Ersatzteil-Verkauf auf Europa, inkl. Deutschland.

Angebot an Teilen für Smartphones & Notebooks.

Teile für S20, S21, S22, Galaxy Book Pro & 360.

Abwicklung über ASWO & andere autorisierte Partner.

Preise variieren, Reparatur kann kostspielig sein.

Sortiment soll in kommenden Monaten ausgebaut werden.

Kunden können Displays, Akkus, Rückenabdeckungen etc. erwerben.

Samsung

Samsung bot in einigen Regionen, darunter die USA, schon seit einigen Monaten Ersatzteile für seine Produkte für Privatkunden an. Jetzt startet das entsprechende Programm auch in Deutschland und einer Reihe anderer europäischer Länder, wobei zunächst vor allem Smartphone-Teile angeboten werden.Natürlich bietet Samsung nicht für grundsätzlich alle seine Geräte Ersatzteile an, wobei das Sortiment in den kommenden Wochen und Monaten ausgebaut werden soll. Anfangs gibt es etwa Ersatzteile für die Smartphones der Galaxy S20, S21 und S22-Serien, das Galaxy Book Pro und das Galaxy Book Pro 360 . Die Auswahl an Teilen ist erwartungsgemäß noch relativ begrenzt, wobei sich Samsung zunächst auf die am häufigsten defekten Baugruppen beschränkt.Die Kunden können also primär Displays mit dem in vielen Fällen direkt ab Werk auf dessen Rückseite befestigten Akku, die Rückenabdeckung aus Glas sowie das Tochter-Board mit dem USB-C-Anschluss erwerben. Bei den Notebooks bietet Samsung hingegen die Abdeckungen für Gehäuseober- und Außenseite, das Display, den Akku, das Trackpad, den Power-Button mit Fingerabdrucksensor sowie Gummifüße als Ersatzteile an.Die Abwicklung des Ersatzteilversands erfolgt bei Samsungs Selbstreparaturprogramm in Kooperation mit dem Dienstleister ASWO aus Deutschland sowie anderen autorisierten Partnern in den jeweiligen europäischen Ländern. Diese übernehmen die Lagerung, den Versand und den Umgang mit Retouren. Preislich unterscheiden sich die Ersatzteile deutlich, wobei gerade das Paket aus Display und Akku bei den Smartphones ein erheblicher Kostenfaktor sein kann. Nicht selten werden dafür über 200 Euro fällig, wodurch die Reparatur durchaus kostspielig und nicht mehr kosteneffektiv sein kann.