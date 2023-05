Galaxy S24: Samsung soll wieder Exynos-CPUs für Europa planen

Samsung arbeitet, zumindest nach aktuellem Kenntnisstand, daran, seine kommende Generation von Flaggschiff-Smartphones wieder mit einem hauseigenen High-End-Prozessor auszurüsten. Gerüchten zufolge wird Deutschland zu den Ländern gehören, in denen das Samsung Galaxy S24 mit einem Exynos-SoC ausgestattet sein wird.

Rückkehr zur alten Regionaltrennung bei den Prozessoren

Zusammenfassung S24 in Deutschland & Europa mit Exynos, USA & andere Länder mit Qualcomm.

Früheres Gerücht: Galaxy S24 Ultra mit Qualcomm, S24 & S24 Plus mit Exynos.

Verlässlichkeit der Quelle unklar.

Exynos-CPUs wegen Energieeffizienz & Performance kritisiert.

Das Galaxy S24 ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Samsung plant natürlich eine Fortsetzung seiner hunderte Millionen Mal verkauften Galaxy S-Serie, wobei der koreanische Elektronikriese nach nur einem Jahr wieder zu seiner Praxis zurückkehren wird, in vielen Ländern nicht auf Qualcomms jeweils aktuelle Top-Prozessoren, sondern einen von der hauseigenen Chipsparte entwickelten Chip der Exynos-Serie zu setzen.Wie der Twitter-User Revegnus , der sich mit seinen Posts immer wieder auf Angaben stützt, die eigentlich aus koreanischen Foren stammen, behauptet, plant Samsung mit dem Galaxy S24 die Rückkehr zu Exynos-SoCs in Flaggschiff-Smartphones. Mit dem Galaxy S23 hatte man in diesem Jahr erstmals weltweit ausschließlich auf einen aktuellen Qualcomm Top-SoC gesetzt, nämlich den Snapdragon 8 Gen 2.Zuvor hatte Samsung eine mehrjährige Partnerschaft mit Qualcomm verkündigt, in deren Rahmen die Prozessoren des US-Konzerns auch in der Galaxy S-Serie verbaut werden sollten. Dies werden sie zwar in den USA und anderswo schon seit vielen Jahren, doch hatte Samsung zuletzt eben auf diese Strategie verzichtet, auch weil die Exynos-Prozessoren immer wieder wegen mangelnder Energieeffizienz und Performance kritisiert wurden.Wer sich also freute, dass man seit dem Galaxy S23 auch hierzulande endlich in den Genuss hochmoderner und im Vergleich zu den Exynos-Prozessoren von Samsung letztlich auch performanteren Qualcomm-Chips kam, kann sich von diesem Gedanken nun möglicherweise schon wieder verabschieden. Revegnus zufolge sollen sowohl in Europa - und damit auch Deutschland - sowie in Südostasien wieder Exynos-Chips im Galaxy S24 verbaut werden, während die USA und andere Länder wie zuvor Geräte mit Qualcomm-CPUs erhalten.Woher diese Information stammt und wie verlässlich sie ist, verrät die Quelle freilich nicht, sodass es sich nach wie vor um nicht überprüfbare Angaben handelt, die höchstens als Hörensagen zu bezeichnen sind. Konkret würde in Deutschland und Europa demnach der Samsung Exynos 2400 verbaut werden, während in den USA und anderswo der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (Modellnummer SM8650, Codenamen 'Lanai') genutzt wird.Bereits früher gab es Gerüchte, wonach Samsung die Nutzung der Exynos-Chips im Galaxy S24-Lineup staffeln würde. So sollte das Galaxy S24 Ultra als Topmodell mit dem neuen Qualcomm-Prozessor daherkommen, während das Basismodell Galaxy S24 und des größere Galaxy S24 Plus jeweils weltweit mit Exynos-Plattform aufwarten sollten. Daraus wird, zumindest laut dem jüngsten Gerücht, erst einmal nichts.