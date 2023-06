Samsung Galaxy Watch 6 (Classic): So sehen die neuen Smartwatches aus

Samsung bringt im Juli auch die neue Galaxy Watch 6-Serie von Smartwatches auf Basis von WearOS auf den Markt. Der Konzern plant die "normalen" Versionen in verschiedenen Größen und auch die Samsung Galaxy Watch 6 Classic , bei der die drehbare Lünette zurückkehrt. Wir haben jetzt offizielle Marketing-Bilder vorliegen.

Galaxy Watch 6 mit Saphirglas

Die Samsung Galaxy Watch 6 erscheint in einer Reihe verschiedener Ausgaben, die allesamt das gleiche Herz haben - den nur in seiner Taktrate verändertem Samsung Exynos W930-SoC . Dieser bringt auch wieder ein optional integriertes LTE-Modem mit, mit dem die Samsung-Smartwatches auch ohne verbundenes Smartphone mit dem Internet verbunden bleiben können.Die Samsung Galaxy Watch 6 erscheint in diesem Jahr wieder in zwei Größenvarianten, die mit einem Durchmesser von 40 oder 44 Millimetern daherkommen. Damit ändern sich zwar die Außenmaße nicht, doch hat Samsung an seinen Displays gefeilt und verbaut nun leicht größere OLED-Panel in den Smartwatches. Wie groß der Durchmesser der Bildschirme nun genau sein wird, wissen wir leider nicht, er fällt jedoch sichtbar größer aus, da die Ränder geschrumpft sind.Auf den Marketing-Bildern von Samsung wird dies mittels des verwendeten Watch-Faces noch einmal betont. Samsung verwendet übrigens durchgängig Saphirglas als Display-Abdeckung, sodass die Uhren recht gut gegen Kratzer gefeit sein dürften. Bei den Farben gibt es in diesem Jahr eine recht große Auswahl, wobei neben Schwarz und Silber auch noch eine beigefarbene Version geplant ist - wie es sie wohl auch von den anderen neuen Galaxy-Smartphones und -Tablets geben wird, die auf dem Unpacked-Event im Juli vorgestellt werden.Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic wird wohl nur in den Farben Schwarz und Silber angeboten. Denkbar ist aber, dass Samsung über seine Online-Stores wieder weitere Farbvarianten anbieten wird, wobei offen ist, welche dies sein werden. Die Classic-Variante der Watch 6 lässt die drehbare Lünette wieder zurückkehren, wobei der Rand um die in der Größe ansonsten zu den normalen Ausgaben der Samsung-Uhren gleich großen Displays dadurch etwas breiter ausfällt.Die Classic-Version wird daher in Gehäusebreiten von 43 und 47 Millimetern Einzug halten und hebt sich darüber hinaus äußerlich auch durch die Verwendung eines Lederarmbands von den günstigeren Schwestermodellen ab. Mit der Lünette dürften sich auch wieder diverse Funktionen des Betriebssystems steuern lassen. Wie üblich sind alle Modelle bis zu 5 ATM wasserdicht. Zu Preisen und technischen Daten der neuen Samsung-Smartwatches liegen uns bisher noch keine Angaben vor.