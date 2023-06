Western Digital: NAS-Laufwerke warnen vor Problemen - ohne Grund

Nutzer kennen die dubiose Praxis von gleich mehreren Drucker-Herstellern, nämlich Warnungen, wonach eine Patrone leer ist und gewechselt werden muss, und zwar obwohl diese noch ausreichend voll ist. Ähnliches macht nun Western Digital und "warnt" vor (zu) alten Festplatten.

Warnung nach drei Jahren

Zusammenfassung Western Digital gibt Warnungen über mögliche Probleme mit Festplatten aus, obwohl kein konkreter Grund vorliegt.

Vergleichbar mit Druckerpatronen, die bei noch ausreichendem Füllstand als leer gemeldet werden.

Nutzer der Synology-Community stellte fest, dass die Warnungen bei zwei unterschiedlichen Speichern nach 26.400 Betriebsstunden auftauchten.

Synology bestätigte, dass die Warnungen von WD kommen und man selbst nichts damit zu tun hat.

Sinnvolle Warnungen nur bei tatsächlichem Einsatz oder Status des Speichers.

Ein Network Attached Storage, kurz NAS, ist ein Netzwerk-Speicher, der in vielen beruflichen, aber auch privaten Umfeldern eingesetzt werden. Die auf solchen Speichern abgelegten Daten sind in der Regel wichtig, das sind Daten aber ohnehin fast immer. Entsprechend will man nicht, dass diese aufgrund eines Hardware-Defekts verloren gehen.Deshalb nehmen viele Synology-Nutzer die Warnungen ernst, dass eingesetzte Western Digital (WD)-Festplatten ein Problem haben bzw. bekommen könnten. Derartige Warnungen werden vom WDDA-Analyse-Tool - für interne Smart-Daten, die Nutzungsstatistiken melden und den Zustand der HDD überwachen - ausgegeben.Doch wie Ars Technica berichtet, gibt es dafür offenbar keinen konkreten Grund, also eine tatsächliche Verschlechterung des Zustands des Laufwerks. Stattdessen hat der Hersteller diese schlicht so eingestellt, dass diese Warnung nach drei Jahren Nutzung auftaucht.Der Vergleich mit der Druckerpatrone ist hier treffend. Denn auch bei einem Drucker kann man durchaus annehmen, dass die Tinte irgendwann ausgeht - und auch eine Festplatte hält nicht ewig. Doch eine Warnung "auf Verdacht" ist Unsinn und soll Nutzer nur zum Kauf neuer Hardware bewegen.Entdeckt hat das zuerst ein Nutzer des Synology-Community SynoForum, dieser stellte fest, dass die Warnungen bei zwei unterschiedlichen Speichern nach 26.400 Betriebsstunden auftauchten, also etwas mehr als drei Jahren. Pikant dabei: Die Garantie der Western Digital-Laufwerke endet ebenfalls nach drei Jahren. Gegenüber Ars Technica teilte Synology mit, dass diese Warnungen von WD kommen und man selbst nichts damit zu tun hat.Wie erwähnt, kann eine derartige Warnung durchaus sinnvoll sein. Allerdings nur dann, wenn dafür der tatsächliche Einsatz oder Status des Speichers herangezogen wird. Im Fall der WD-Festplatten scheint es aber eine ähnliche "Messung" zu geben wie bei Druckern, die die Anzahl der ausgegebenen Blätter erfassen - und nicht wie viel Tinte tatsächlich eingesetzt wurde.