Nur heute: SSDs von Western Digital bei Media Markt zum Tiefpreis

Bei Media Markt sinken jetzt die Preise für M.2-SSDs von Western Digital. Vor allem die beliebten Speicher WD Black SN850 und SN850X sind besonders günstig zu haben - sowohl mit als auch ohne Heatsink. Vor allem PC-Spieler und Besitzer der PlayStation 5 (PS5) werden sich freuen.

Die günstigen WD-Deals im Überblick

Media Markt Angebote: Weitere Details zur WD Black SN850 und SN850X

WD Black SN850X (1 TB) Jetzt für 85 Euro bei Media Markt

WD Black SN850 + Heatsink (1 TB) Jetzt für 99 Euro bei Media Markt

Die "Volle Gönnung"-Aktion im Media Markt Online-Shop sorgt einmal mehr dafür, dass der Händler mit seinen WD-SSDs auch im Preisvergleich überzeugt. Die günstigen Speicher sind sowohl mit 1 TB als auch mit 2 TB Kapazität erhältlich.Die WD Black SN850X NVMe SSD ist speziell für das Gaming entwickelt und bietet rasante Geschwindigkeiten, um Ladezeiten zu reduzieren und das Ruckeln, Laggen und das Auftreten von Texturproblemen zu minimieren. Dies ermöglicht ein reibungsloses und schnelles Spielerlebnis. Die SSD ist in Kapazitäten von 1 TB bis 4 TB erhältlich, wobei die 1 TB und 2 TB Laufwerke optional mit einem Heatsink ausgestattet sind, um eine konstant hohe Leistung zu gewährleisten.Zudem wird die Game Mode 2.0-Funktion (nur für Windows) automatisch durch das WD Black Dashboard aktiviert, was eine Top-Performance für Spiel, Streaming, Aufnahme und Dominanz im Spiel ermöglicht. Die WD Black SN850X NVMe SSD bietet Geschwindigkeiten von bis zu 7.300 MB/s, was eine Top-Leistung mit extrem kurzen Ladezeiten für das Gaming-Erlebnis bedeutet. Der optionale Heatsink sieht nicht nur toll aus, sondern hilft auch, die Spitzenleistung Ihres Systems während der Gaming-Sessions aufrechtzuerhalten.Das WD Black Dashboard überwacht die Gesundheit Ihres Laufwerks und ermöglicht die Steuerung der RGB-Beleuchtung. Zusätzlich kommt die SN850X mit einer Reihe neuer Funktionen, darunter Predictive Loading, Overhead Balancing und Adaptive Thermal Management, und unterstützt Microsofts DirectStorage-Technik, die die Ladezeiten in Spielen verbessert.