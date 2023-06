Google Password Manager erhält plattformübergreifend neue Funktionen

Google führt für den Password Manager vom Webbrowser Chrome neue Funktionen und Verbesserungen ein. Dazu gehört die Verwaltung der Zugangsdaten an einem zentralen Ort und weitere Funktionen für Android- und iOS-Smartphones.

Schneller Wechsel

Google Chrome Download - Schneller und sicherer Browser

Zusammenfassung Google Password Manager: Neue Funktionen für Chrome, Android & iOS.

Zentraler Ort in Chrome für Passwort-Verwaltung & Einstellungen.

Hinzufügen von Notizen für Log-ins & Import & Export von Passwörtern.

Biometrische Authentifizierung für Desktop-Geräte & Password Check-up für iOS.

Größeres & bedienbares Feld in Chrome für automat. Ausfüllen & Gruppierung von Konten.

Verteilung der neuen Funktionen & Verbesserungen läuft.

Unbekannt, wann alle Nutzer davon profitieren können.

Der Google Password Manager hilft beim Erstellen und Verwalten von eindeutigen Passwörtern, füllt sie automatisch auf Webseiten aus und warnt bei Sicherheitsproblemen. Jetzt bekommt der Password Manager fünf neue Funktionen, die die Sicherheit weiter erhöhen sollen (via Beta News ).Neu ist ein eigener Bereich innerhalb von Chrome auf Desktop-Rechnern mit einem zentralen Ort, an dem alle gespeicherten Online-Anmeldeinformationen überprüft und Passworteinstellungen verwaltet werden können.Laut der Ankündigung im Google Chrome Blog findet man den zentralen Ort über das Chrome-Menü / "Passwort-Manager" oder "Passwörter verwalten", wenn man sich auf einer Seite mit einem Log-in befindet. Alternativ kann man eine Desktop-Verknüpfung für den Google Password Manager erstellen, um einen schnelleren Zugriff zu ermöglichen.Für Nutzer, die mehrere Log-ins für eine einzige Website haben oder sich die zugehörige PIN merken müssen, ermöglicht der Google Password Manager neu das Hinzufügen von Notizen zu den gespeicherten Anmeldedaten. Die Umstellung auf Google Password Manager wird verbessert, da die Nutzer ihre Passwörter nun direkt aus anderen Passwort-Managern importieren können. Durch das Exportieren von Passwörtern als .csv-Datei aus dem aktuell genutzten Tool und das Importieren in Chrome können Nutzer bei Bedarf schnell auf Google Password Manager umsteigen.Der Google Password Manager wird zudem auch auf Desktop-Geräten die Option der biometrischen Authentifizierung erhalten, so wie das bereits für Smartphones verfügbar ist. Durch die Aktivierung dieser Funktion lässt sich bequem eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzufügen, bevor Chrome Passwörter automatisch ausfüllt. Das funktioniert laut Google mit Fingerabdruckerkennung, Gesichtserkennung oder andere vom Betriebssystem des Computers unterstützten Authentifizierungsmethoden.Als weitere Neuerung wird der Password Check-up für iOS ein Update erhalten, das nicht nur kompromittierte Passwörter erkennt. Es wird nun auch schwache und wiederverwendete Passwörter anzeigen und so für umfassende Passwortsicherheit sorgen.Die Anmeldung bei Websites und der Zugriff auf Passwörter über den Google Password Manager auf iOS-Geräten soll zudem noch einfacher werden. Chrome erhält dazu ein größeres und damit besser bedienbares Feld mit der Aufforderung zum automatischen Ausfüllen. Außerdem werden bei der Überprüfung gespeicherter Anmeldedaten in Chrome mehrere Konten, die mit einer einzigen Website verbunden sind, gruppiert, um die Verwaltung übersichtlicher zu machen.Google startet mit der Verteilung der neuen Funktionen und Verbesserungen. Wann alle Nutzer davon profitieren können, ist noch nicht bekannt.