Google Drive: Support-Ende für Windows 8.x und Windows Server 2012

Es ist mittlerweile einige Monate her, dass Microsoft den Support von Windows 8 und Windows 8.1 eingestellt hat. Das hat nicht nur Folgen für Anwender, sondern auch für die Entwickler. Denn sie müssen die Unterstützung des Betriebssystems einstellen. Nun ist Google an der Reihe.

Zeit für Upgrade auf Windows 10 oder Windows 11

Windows 8.1 unter ferner liefen

Das bedeutet im konkreten Fall das Support-Ende für die Desktop-Version von Google Drive , betroffen sind Windows 8, Windows 8.1 und Windows Server 2012. Dazu kommt, dass der Suchmaschinenriese generell 32-Bit-Windows-Systeme fallenlässt.Für Betroffene bedeutet das zwei Möglichkeiten: Entweder sie wechseln das Betriebssystem und steigen auf eine neue Version von Windows um, oder sie nutzen den Web-Zugang, um auf den Cloudspeicherdienst von Google zuzugreifen. Wann genau dies der Fall sein wird, hat der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View bislang nicht mitgeteilt, derzeit ist aber wohl der August anvisiert.Offiziell schreibt Google Folgendes in einem Support-Beitrag : "Im August 2023 beenden wir die Unterstützung für Drive for Desktop unter Windows 8/8.1, Windows Server 2012 und allen 32-Bit-Versionen von Windows. Um eine Serviceunterbrechung zu vermeiden, sollten Windows-Nutzer vor August 2023 auf Windows 10 (64 Bit) oder höher aktualisieren. Nutzer einer 32-Bit-Version von Windows können weiterhin über einen Browser auf Drive zugreifen."Allzu viele dürfte dieser Schritt aber ohnehin nicht betreffen. Denn Windows 8 war selbst in seiner "aktiven" Zeit ein alles andere als populäres Betriebssystem. Laut StatCounter nutzen heutzutage gerade einmal 0,72 Prozent der Windows-Nutzer die Version mit der Nummer 8.1. Dabei kann und muss man anmerken, dass die Daten von StatCounter nicht unbedingt für bare Münze zu nehmen sind, wir sind uns aber dennoch sicher, dass der Anteil von Windows 8.1 deutlich unter einem Prozent liegen wird.