Erfolg ohne Huawei: Honor vervierfacht Smartphone-Verkäufe in Europa

Wie die Analysten des Marktforschungsunternehmens CounterPoint Research feststellten, geht es für die ehemalige Huawei-Tochter Honor seit ihrer Ausgründung und "Verselbstständigung" steil aufwärts. Die Verkaufszahlen von Honor außerhalb Chinas stiegen in Europa im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um das Vierfache.Auch anderswo konnte Honor kräftig zulegen. Im Mittleren Osten verfünffachten sich die Verkäufe, während man in Lateinamerika sogar ein Plus um das Siebenfache verzeichnen konnte. Dabei ist allerdings anzumerken, dass Honor erst seit Anfang 2022 wieder in Märkten außerhalb Chinas aktiv ist. Der schnelle Anstieg der Verkaufszahlen ist unter anderem auf die Kooperation mit einer Reihe großer europäischer Mobilfunkanbieter zurückzuführen.Aktuell bedient Honor nach Angaben von CounterPoint den Markt vor allem mit seinen Mittelklasse-Smartphones sehr erfolgreich, sodass diese fast die Hälfte aller verkauften Geräte der Marke ausmachen. Auch die Flaggschiffmodelle der Honor Magic-Serie konnten sich durchaus erfolgreich etablieren und machen fast ein Viertel der verkauften Stückzahlen aus.In preisorientierten Märkten wie Süd- und Osteuropa verkauft Honor zudem die Modelle der X-Serie in größeren Stückzahlen, sodass sie gut ein Viertel der Gesamtabsatzzahlen ausmachen. Kurios ist an der Analyse von CounterPoint vor allem aber, dass die Marktforscher keine genauen Zahlen oder Schätzungen über die Stückzahlen von Honors Smartphone-Verkäufen nennen. Wie viele Hunderttausend oder gar Millionen Geräte die chinesische Marke also absetzen konnte, verrät CounterPoint leider nicht.