Silicon Valley-Milliardäre wollen eine komplette neue Stadt bauen

In den letzten Tagen wurde klar, warum eine Gruppe von Milliardären aus dem Silicon Valley über mehrere Jahre hinweg größere Mengen Land im ländlichen Raum zwischen San Francisco und Sacramento aufgekauft hat: Sie wollen eine komplett neue Stadt errichten.

In aller Stille

Zweifel bei Außenstehenden

Zusammenfassung Milliardärsgruppe kauft Land zwischen San Francisco und Sacramento

Ziel ist der Bau einer neuen, hochmodernen Stadt

Investition von rund 800 Millionen Dollar in Landkäufe

Stadtplanung beinhaltet mediterrane Gebäude und begrünte Straßen

Beteiligt sind Reid Hoffman und Laurene Powell Jobs

Kritiker befürchten Schaffung eines Ortes für Besserverdiener

Die Gruppe Flannery Associates wurde teilweise auch schon von staatlichen Stellen argwöhnisch beobachtet - immerhin liegt ein guter Teil der aufgekauften Ländereien rund um die Travis Air Force Base, einen der größten Stützpunkte der US-Luftwaffe. Nun sahen die Investoren die Zeit gekommen, um mit ihren Plänen an die Öffentlichkeit zu gehen - und diese haben eher nichts mit Spionage oder Ähnlichem zu tun.Wie die Beteiligten erklärten, sei die Geheimhaltung vor allem erfolgt, um Preisspekulationen zu verhindern. Denn für ihr Projekt benötigen sie eine große zusammenhängende Landfläche und wenn dies vorzeitig bekannt geworden wäre, hätte vermutlich so mancher Verkäufer versucht, besonders viel Geld zu machen.Auch so steckte man bereits rund 800 Millionen Dollar in die Landkäufe und will dort zukünftig eine neue, hochmoderne Stadt bauen. Von dieser existieren jetzt erst einmal nur einige Grafiken, die einen Eindruck vermitteln sollen. Und dieser ist für einen urbanen Raum in den USA durchaus ungewöhnlich: Die Gebäude haben eher einen mediterranen Flair und zwischen ihnen führen begrünte Straßen entlang, die nicht von Autos, sondern von Fußgängern und Fahrradfahrern genutzt werden.Das Projekt trägt den Namen California Forever . Beteiligt sind unter anderem der Mitbegründer von LinkedIn, Reid Hoffman. Laurene Powell Jobs, die Gründerin der philanthropischen Gruppe Emerson Collective und Ehefrau des verstorbenen Steve Jobs sowie der Entwickler und Investor Marc Andreessen.In der nächsten Zeit wolle man mit den Bewohnern der Umgebung und den angrenzenden Kommunen in einen offenen Austausch treten. Das Ziel bestehe darin, "eine Chance für eine neue Gemeinde mit anständig bezahlten lokalen Arbeitsplätzen, Solarparks und Freiflächen" zu schaffen. Damit wolle man auch dem Trend entgegenwirken, dass zunehmend junge Menschen die Region verlassen, weil in den Städten mit ihrem knappen Wohnraum die Lebenshaltungskosten explodieren.Beobachter befürchten allerdings, dass die Planungen auch eher danach aussehen, einen Ort für Besserverdiener zu schaffen. Es ist also an den Investoren, das Gegenteil zu belegen. Letztlich dürfte den beteiligten Unternehmern allerdings durchaus auch daran gelegen sein, vergleichsweise preiswerte Wohnmöglichkeiten zu schaffen - denn in den wirtschaftlich starken Gebieten Kaliforniens ist es teils schwer geworden, Personal für die "normalen" Jobs vom Hausmeister bis zur Küchenkraft zu finden, da diese oft in Umkreisen von 50 Kilometern und mehr keine für sie bezahlbaren Unterkünfte finden.