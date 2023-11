Samsung SSD T5 Evo: Neue, günstige Rugged-SSD mit 2, 4 oder 8 TB

WinFuture Exklusiv

Samsung bringt mit der Portable SSD T5 Evo eine neue mobile SSD auf den Markt, die sich an Gamer, Content-Creator und natürlich auch ganz normale Nutzer richtet und mit viel Speicherplatz sowie einem wider­stands­fähigen Gehäuse aufwarten soll.

Die Samsung Portable SSD T5 steckt in einem Gehäuse, das Stürze bis zu einer Höhe von zwei Metern ohne Weiteres überstehen soll und mit einer großen Öse versehen ist, um den Transport zu erleichtern. Das Gehäuse ist aus widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt. Die Verbindung zum Hostgerät wird über ein USB-C-Kabel hergestellt, das zum Lieferumfang gehört.Die Samsung T5 Evo ist in drei Kapazitäten geplant, sodass der Kunde die Wahl zwischen Varianten mit zwei, vier oder gar acht Terabyte Speicher hat. Je nach Modell werden dabei Preise von 189,99, 349,99 und 655,99 US-Dollar verlangt. Hierzulande werden wohl rund 160, 320 oder 600 Euro verlangt, wobei uns noch keine Euro-Preise vorliegen.Samsung zufolge unterstützt die Portable SSD T5 Evo USB 3.2 Gen1 mit bis zu 5 Gbps und erlaubt so Übertragungsraten von bis zu 460 Megabyte pro Sekunde beim Lesen und Schreiben. Die Daten werden auf Wunsch per AES mit 256-Bit Hardware-verschlüsselt abgelegt.Die T5 Evo ist mit Windows-Systemen ab Windows 7, macOS ab Version 10.10 und Android-Geräten ab Version 5.1 kompatibel. Das Gerät ist 102 Gramm schwer und misst 95 x 40 Millimeter und ist 17 Millimeter dick. Die Verfügbarkeit der neuen portablen SSD von Samsung soll in den kommenden Wochen auch in Deutschland gegeben sein.Durch die relativ geringen Geschwindigkeiten kann die neue Samsung Portable SSD T5 Evo vor allem als dauerhafter Datenspeicher dienen. Kunden, die höhere Übertragungsraten benötigen, können in Samsungs Sortiment auf die erst vor einigen Wochen gestartete Portable SSD T9 Shield zurückgreifen.