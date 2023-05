KeePass-Sicherheitslücke: Auslesen des Master-Passworts möglich

Der Open-Source Passwort-Manager KeePass ist vielen Nutzern ein Begriff, da er kostenlos und für verschiedene Plattformen verfügbar ist. Sicherheitsexperten warnen nun aber vor einer Sicherheitslücke, die den Zugriff auf das Master-Passwort im Klartext ermöglicht.

In der Beschreibung von CVE-2023-32784 heißt es: "In KeePass 2.x vor 2.54 ist es möglich, das Master-Kennwort im Klartext aus einem Speicherabbild wiederherzustellen, selbst wenn ein Arbeitsbereich gesperrt ist oder nicht mehr läuft. Bei dem Speicherauszug kann es sich um einen KeePass-Prozessdump, eine Auslagerungsdatei (pagefile.sys), eine Hibernationsdatei (hiberfil.sys) oder einen RAM-Dump des gesamten Systems handeln. Das erste Zeichen kann nicht wiederhergestellt werden. In Version 2.54 gibt es eine andere API-Nutzung und/oder eine zufällige Zeichenketteneinfügung zur Schadensbegrenzung."

Ausnutzung unwahrscheinlich

Zusammenfassung KeePass mit Sicherheitslücke, die den Zugriff im Klartext ermöglicht.

CVE-2023-32784 erklärt die Zugriffsmöglichkeit für Unbefugte.

Ein Tool kann auf der Schwachstelle aufbauen.

Ausnutzung als überaus unwahrscheinlich einzustufen.

Zugriff auf das Gerät, auf dem KeePass im Einsatz ist, notwendig.

Wiederherstellung des Master-Passworts nicht vollständig möglich.

Abhilfe durch Update von KeePass-Entwickler Reichl.

KeePass hat demnach eine Schwachstelle, die unter Umständen Unbefugten Zugang zum Master-Passwort gewährt. Wer das Master-Passwort hat, kann dann auch die Datenbank mit allen in KeePass gespeicherten und verwalteten Zugänge bekommen.Das geht aus einer Meldung von Tarnkappe hervor . Der Fehler in KeePass ist seit Anfang Mai bekannt und es gibt bereits ein Tool namens " KeePass 2.X Master Password Dumper ", welches auf der Schwachstelle aufbaut.Die Sicherheitslücke ist als CVE-2023-32784 bekannt und erklärt die Zugriffsmöglichkeit für unbefugte Dritte.Damit ist auch klar, dass die Ausnutzung der Sicherheitslücke als überaus unwahrscheinlich eingestuft werden kann. Ein Angreifer müsste bereits Zugriff auf das Gerät, auf dem KeePass im Einsatz ist haben. Und selbst dann ist die Wiederherstellung des Master-Passworts nicht vollständig möglich. KeePass-Entwickler Dominik Reichl hat bereits Abhilfe angekündigt und wird den Fehler per Update beheben. Die Aktualisierung ist aktuell für Anfang Juni eingeplant.