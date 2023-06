Blizzard feiert Launch-Erfolg, zum Start nur wenige Server-Probleme

Vergangene Woche hat Blizzard den Frühstart von Diablo 4 freigegeben. Gestern öffneten sich die Höllenpforten für alle Spieler und dabei lief alles erstaunlich glatt, Login-Warteschlangen blieben weitgehend aus. Auch geschäftlich ist das Action-Rollenspiel ein voller Erfolg.

Diablo 4 wurde bereits 93 Millionen Stunden lang gespielt

Probleme wohl nur in den USA

Zusammenfassung Blizzard feiert den erfolgreichen Start von Diablo 4.

93 Mio. Spielstunden wurden bisher erreicht.

Der Launch ging in Europa ohne große Probleme über die Bühne.

In den USA gab es laut Reddit Berichten etwas mehr Probleme.

Längere Ladezeiten und Rubberbanding traten aber nur zur Stoßzeit auf.

Der US-Entwickler feiert Diablo 4, und zwar in allen Belangen. Denn erwartungsgemäß ist das Spiel ein Kassenschlager, auch der Launch ging ohne schwerwiegende Probleme über die Bühne. Laut Blizzard ist der erste Diablo-Teil nach mehr als einem Jahrzehnt sein "am schnellsten verkaufte Spiel aller Zeiten".Das ist sicherlich eine beeindruckende Feststellung, denn das Studio hat immerhin Megahits wie World of Warcraft, Overwatch, Starcraft und Warcraft in seinem Portfolio. Diablo 4 ist sicherlich ein Erfolg, allzu konkret wird die dazugehörige Pressemitteilung allerdings auch nicht.Das trifft auch auf die zusammengezählte Spielzeit zu: "Diablo 4 wurde 93 Millionen Stunden lang gespielt, das sind über 10.000 Jahre", schreibt Activision Blizzard in einer Mitteilung. Das ist sicherlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das Spiel erst wenige Tage und nicht einmal für alle verfügbar ist bzw. war. Allerdings ist diese Angabe auch zu abstrakt, um genau sagen zu können, was das bedeutet.Wie Polygon hinweist, hat Blizzard ähnliche Formulierungen bereits in Vergangenheit verwendet, allen voran für WoW. Mit Diablo 4 kann man das aber dennoch nicht vergleichen, da das Action-Rollenspiel im Gegensatz zum MMORPG auch für PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar ist. Für harte Zahlen muss man also wohl den nächsten Geschäftsbericht des Unternehmens abwarten.Ein Erfolg ist Diablo 4 aber zweifellos und das gilt auch für die technische Seite des Launches. Denn die Server hielten dem Spieleransturm auch gestern stand. Zur Stoßzeit in am späten Nachmittag sowie Abend kam es zwar zu etwas längeren Ladezeiten und auch gelegentlichem Rubberbanding bei Zonenübergängen, lange Warteschlangen beim Einloggen gab es aber praktisch nicht.In den USA war das offenbar etwas schlimmer, zumindest laut Berichten von Nutzern auf Reddit - aus persönlicher Erfahrung können wir das aber nicht bestätigen. Zumindest in Europa bzw. Deutschland lief der Start durchaus so glatt ab wie von Blizzard versprochen.