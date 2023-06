Retro-Konsole: Amiga 500 Mini bei Media Markt jetzt zum Tiefpreis

Mit dem The A500 Mini verkauft Media Markt jetzt die Amiga 500 Retro-Konsole im Kompaktformat zum Bestpreis. Für nur 75 Euro erhaltet ihr den Nachbau mit 25 Amiga-Spielen, Maus sowie Controller, 720p-Auflösung und Co. Ein toller Deal für alle Nostalgiker und Gamer.

So günstig wie heute war die The A500 Mini Retro-Konsole schon lange nicht mehr zu haben. Der Media Markt Online-Shop rangiert sich dabei auch zur Konkurrenz mit einem Bestpreis im Vergleich ein. Ein echtes Weekend-Schnäppchen.Das The A500 Mini ist eine kompakte, wiederbelebte Version des klassischen Commodore Amiga 500, der in den 80er und 90er Jahren als einer der beliebtesten Heimcomputer galt. Dieses Retro-Revival-Gerät bietet eine minaturisierte Replik des Originaldesigns, komplett mit Tastatur (nicht funktionsfähig), Maus und Gamepad.Es kommt vorinstalliert mit 25 klassischen Amiga-Spielen (z.B. Kick Off 2, The Chaos Engine, Simon the Sorcerer und Worms: The Director's Cut), die eine nostalgische Reise in die Vergangenheit ermöglichen. Ebenso können weitere Spiele per USB-Stick hinzugefügt werden, mit voller WHDLoad-Unterstützung.Wie die Entwickler betonen, soll der TheA500 Mini nicht nur die Emulation des ursprünglichen A500 (OCS) und des Enhanced Chip Set (ECS) "perfekt" leisten, sondern auch der Advanced Graphics Architecture (AGA) des A1200. Trotz seiner Retro-Features wurde das A500 Mini zudem mit modernen Anschlüssen für HDMI-Ausgang (720p/50-60), USB-A für Peripheriegeräte und sogar USB-C für die Stromversorgung ausgestattet.So kann die Konsole einfach neben PC, Xbox, PlayStation und Co. in aktuelle Technologieumgebungen integriert werden. Durch die Kombination aus Retro-Design und moderner Technologie bietet das The A500 Mini eine einzigartige Erfahrung für Retro-Gaming-Enthusiasten und Fans des originalen Amiga 500 gleichermaßen. Die 80er-Jahre und der Höhepunkt der Home-Computing-Ära sind also zurück.