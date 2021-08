Amiga 500 feiert als "TheA500 Mini" seine Wiederauferstehung

Das britische Unternehmen Retro Games ist sich sicher, dass man auf den Erfolg des Nachbaus des C64 aufbauen kann. Der nächste Schritt: mit dem "TheA500 Mini" soll der nächste Amiga-Klassiker im handlichen Konsolen-Format wiederauferstehen.

Nach dem C64 kommt jetzt der Amiga 500 im Mini-Format

Retro Games "TheA500 Mini": Amiga 500-Nachbau

Tastatur nur Show

Alien Breed 3D

Another World

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver, Kick Off 2

Pinball Dreams

Simon The Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

The Chaos Engine

Worms: The Director's Cut

Zool: Ninja Of The ‘nth Dimension

Der Amiga 500 hatte 1987 seinen Auftritt gefeiert und Kunden mit 16/32-Bit-CPU, 512 KB RAM und kundenspezifischen Chips für Sound und Video begeistert. Jetzt tun sich Retro Games und der deutsche Vertriebspartner Koch Media zusammen, um der Amiga-Legende wieder neues Leben einzuhauchen. Mit "TheA500 Mini" entwickelt man nach eigener Aussage aktuell eine "vollständig lizenzierte Neuauflage des beliebten 16-Bit-Heimcomputers", die Anfang 2022 zum Preis von 130 Euro starten soll.Erstes und wichtigstes Argument, das die Entwickler für den Kauf anführen: Im Lieferumfang sind insgesamt 25 klassische Amiga-Titel, von denen man zum aktuellen Zeitpunkt 12 vorgestellt hat - wir liefern euch im Anschluss an diesen Artikel eine Übersicht. Wie die Entwickler betonen, soll der "TheA500 Mini" nicht nur die Emulation des ursprünglichen A500 (OCS) und des Enhanced Chip Set (ECS) "perfekt" leisten, sondern auch der Advanced Graphics Architecture (AGA) des A1200.Neben den integrierten Spielen bietet die Retro-Konsole dank "voller WHDLoad-Unterstützung", die die Installation von Software entscheiden vereinfacht, auch die Möglichkeit, eigene Spiele per USB-Stick nachzuladen - das gilt auch für eigene Dateien oder Firmware-Versionen. Heutzutage selbstverständlich, für eine Retro-Konsole aber eine Funktion, die eine Erwähnung verdient hat: "TheA500 Mini" kann Spielstände speichern.Im Vergleich mit dem Amiga 500 kommt "TheA500 Mini", wie der Name schon vermuten lässt, deutlich kompakter daher. Darüber hinaus ist die Tastatur bei dem Retro-Nachbau tatsächlich nur Show und nicht funktionsfähig. Eingabegeräte können per USB Anschluss finden, im Lieferumfang sind eine kabelgebundene klassische USB-Maus und ein Gamepad mit 8 Tasten. Der Anschluss an TV- und Monitor erfolgt per HDMI, die Ausgabe ist dabei mit 50 oder 60 Hertz möglich. Zu guter Letzt soll ein CRT-Filter und verschiedene Skalierungsoptionen die Retro-Gefühle höher leben lassen.