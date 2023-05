Eigenständige App: Microsoft To-Do auf der Apple Watch gestartet

Vor einigen Tagen war durchgesickert, dass Microsoft die lang angekündigte Apple-Watch-App für Microsoft To Do an alle Nutzer freigeben wird. Jetzt ist es so weit - die App steht ab sofort im App Store zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Wer bereits mit Microsoft To-Do arbeitet und eine Apple Watch sein Eigen nennt, kann sich über die Neuerung freuen. Die Arbeiten an der Anwendung hatten sich verzögert, eigentlich hatte Microsoft die Freigabe schon für das erste Quartal angekündigt. Vor einigen Tagen war dann bei Dr. Windows ein Bericht erschienen, der den Freigabetermin für Microsoft To Do für die Apple Watch für Juni bestätigte.Laut der Roadmap für Microsoft 365 ist der Start des Rollouts für Juni 2023 angesetzt worden, die allgemeine Verfügbarkeit der App soll dann noch im Juni angeschlossen werden.Für Juni wurden zudem neue Optionen für Microsoft To Do angekündigt, unter anderem die Unterstützung für mehrere Konten, also etwa privat, geschäftlich und schulisch. Das wird dann auch auf der Watch funktionieren.Zur neuen Watch-App schreibt Microsoft: "Jetzt können Sie Microsoft To Do auf Ihrer Apple Watch nutzen. Anzeigen, Hinzufügen und Erledigen von Aufgaben über Ihre Uhr."Bisher gab es für Besitzer einer Apple Watch nur die Option, Benachrichtigungen von Microsoft To Do auf die Uhr zu schicken, wenn man ein iPhone mit der To-Do-App nutzte. Somit ließen sich die Aufgaben in Microsoft To Do mit "Erinnerungen" synchronisieren, was man auf der Apple Watch sehen konnte.Die eigenständige Watch-App bietet erweiterte Funktionen und kann nicht nur einfach an Aufgaben erinnern. Es gibt eine vereinfachte Funktionsübersicht, über die man Aufgaben hinzufügen, verschieben und als erledigt markieren kann. Zudem gibt es die bekannten Übersichten mit Tages-Aufgaben und Listen, die man sich mit der kommenden App auch auf seiner Smartwatch anzeigen lassen kann. Benutzer können die Ansichten für die App auf der Seite "Einstellungen der Apple Watch-App" in den Haupteinstellungen der To-Do-App anpassen, um sie individuell zu sortieren.Mindestvoraussetzung ist iOS 14. Nach dem Download der App auf der Apple Watch muss man seinen Account vom iPhone verbinden. Anschließend lassen sich Aufgaben aber auch auf der Watch bearbeiten und hinzufügen.